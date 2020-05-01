عدن الغد

(شباب من أجل عدن) تنفذ مشروع إفطار الصائم في البريقة

1 مايو، 2020
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(شباب من أجل عدن) تنفذ مشروع إفطار الصائم في البريقة

نفذت مبادرة (شباب من أجل عدن) في مديرية البريقة مشروع إفطار الصائم وعابري السبيل، خلال أيام شهر رمضان المبارك، بدعمٍ من شركة إنماء العقارية، والأندلس الألمنيوم، وفاعلي خير.
ويهدف المشروع إلى توزيع من 150 إلى 200 وجبة إفطار للصائمين المارين على متن مركباتهم على طريق البريقة، ممن تقطعت بهم السبل، قبيل أذان المغرب بلحظات.
وتركز موقع توزيع وجبات الإفطار على مدخل مدينة البريقة الشمالي المحاذي لمنطقة الفارسي، للمواطنين الداخلين للمديرية قبيل دخول وقت اذان المغرب.
يذكر أن مبادرة (شباب من أجل عدن) اعتادت كل عام على إقامة وتنفيذ مشروع إفطار الصائمين وعابري السبيل، وتوزيع وجبات خفيفة على كل من أدركهم موعد الإفطار وهم خارج منازلهم.
وتنفذ المبادرة العديد من المشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية والخيرية، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع في منطقة البريقة، ويقوم على الميادرة نخبة من شباب مديرية البريقة، الذين يعملون بشكل طوعي وذاتي.

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