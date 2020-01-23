نخبة حضرموت

شبكة نخبة حضرموت تتحصل على بيان توضيحي من الشيخ صالح محسن بن جوفان بن حريز المري شيخ مرجعية ال جوفان والصفواني  والشيخ سالمين بن صالح بن جوفان شيخ ال جوفان والصفواني حول ماجرى من احداث مؤسفة في وادي سر محافظة حضرموت يوم الاثنين الماضي ⋆

23 يناير، 2020
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خاص/نخبة_حضرموتتلقت شبكة نخبة حضرموت الاخبارية  على بيان توضيحي من الشيخ صالح محسن بن جوفان بن حريز المري شيخ مرجعية ال جوفان والصفواني والشيخ سالمين بن صالح بن جوفان شيخ ال جوفان والصفواني حول ماجرى من احداث مؤسفة في وادي سر محافظة حضرموت يوم الاثنين تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٠ اليكم نص البيان.
لقد استقبل الشيخ صالح محسن بن جوفان والشيخ عوض بن مبارك بن حويسان مساء يوم السبت تاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٠ الشيخ علي بن محمد الكربي الصيعري وربعه قادما من المملكة العربية السعودية وتم دعوة يوم الاثنين ٢٠/٠١/٢٠٢٠ وبعدة موافقة الشيخ علي بالضيافة تم دعوة قيادات من التحالف العربي والمنطقة العسكرية الاولي والسلطة المحلية بوادي حضرموت لحضور الضيافة وكانت الدعوة من شيوخ قبائل وادي سر بحضرموت واثناء توجه الموكب لي مكان الدعوة تم اعتراضهم من قبل بعض مكاتب ال حريز وحصل اشتباك بينهم مما ادي لاسقوط قتلى وجرحى من الطرفيين وانه لاصحة للاخبار المتناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاخبار المتناقلة عن تنصيب شيخ قبلي لقبيلة ال حريز والتي تهدف الى الفتنه والتفرقة واننا لنترحم على ارواح القتلي ونتمني الشفاء العاجل للجرحي ونسأل المولى سبحانه وتعالى ان يكتب الصلاح لمافيه الخير للجميع.
هذا والله الموفق

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