4 مايو

شبوة.. اغتيال مدير أمن مديرية الروضة

5 ديسمبر، 2019
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الخميس – 05 ديسمبر 2019 – الساعة 03:43 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات

لقي مدير أمن مديرية الروضة بشبوة مجاهد بن صبيح باعوضة اليوم الخميس، مصرعه في هجوم نفذه مجهولين.

وقالت مصادر إن مجهولين نفذوا كميناً لطقم أمني في جول الحراج بالروضة في محافظة شبوة.

وأوضحت المصادر أن الكمين أسفر عنه مصرع مدير أمن مديرية الروضة وأحد مرافقيه ويدعى حسين صبيح، إلى جانب إصابة شخص ثالث.

وتعاني محافظة شبوة من حالة إنفلات أمني جراء سيطرة مليشيا الإخوان عليها خلال الفترة الأخيرة.

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