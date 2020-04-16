شبوة : الدكتور محمد القادري الواحدي يلبي مناشدة الاسر العالقة ويرسل شيول لفتح الطريق الساحلي في مديرية رضوم

شهد الخط الساحلي الرابط بين عرقة ومفرق العين بمديرية رضوم محافظة شبوة صباح اليوم الخميس 16أبريل 2020 تدفق شديد للسيول الجارفة أدت إلى شل الحياة وقطع الطريق الدولي الساحلي في مديرية رضوم وادي عرقة الذي يربط كثير من محافظات الجمهورية بالمحافظة .

وفي ظل غائب لدور الجهات الرسمية وذات الاختصاص في المحافظة والمديرية وانعدام ابسط مقومات الخدمات في فتح الطريق الذي يشكل شريان الحياة للمديرية والمحافظة على وجه الخصوص قام الدكتور محمد القادري الواحدي مدير هيئة المصائد السمكية بشبوة مساء اليوم بزيارة إلى موقع الأضرار الذي جرفته السيول حيث بادر بالتبرع بشيول

بمجهود شخصي ولفتة إنسانية لرفع المعاناة عن كاهل المسافرين الذي تقطعت بهم السبل ووسائل النجاة والسلامة في الطريق الساحلي الدولي في مديرية رضوم محافظة شبوة.

وقد اعرب العديد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم للدكتور محمد القادري مدير هيئة المصائد السمكية بشبوة على الدور الذي تقوم به في تخفيف معاناة المواطنين عبر الخط الساحلي.

الجدير بالذكر إن الدكتور محمد القادري يعتبر من الشباب المتعلمين والذي يعمل بصمت وبعيد عن الضجيج الإعلامي والأضواء الكاشفة في المديرية والمحافظة.

* من صالح سويد باعوضه

Advertisement