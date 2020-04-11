شبوة.. القيادة المحلية لانتقالي رضوم تلتقي قيادة واعضاء مركز حورة العليا

بتكليف من رئيس المجلس الانتقالي بمديرية رضوم بمحافظة شبوة التقى ظهر اليوم السبت الاستاذ علي سالم باسردة رئيس الدائرة التنظيمية والاستاذ عبدالله بامهيد نائب رئيس الدائرة السياسية قيادة واعضاء اللجنة المجتمعية بمركز حورة العلياء وعدداً من الشخصيات الاجتماعية ضمن برنامج تفعيل الانشطة في مراكز المديرية حيث كان في استقبالهم رئيس المركز الاخ الحمزة ثميل الذي رحب شاكراً نزولهم الئ مركز حورة العلياء بمنطقة المطهاف وتحمل مشقات السفر من اجل القضية الجنوبية وتاسيس القواعد الصلبة لها في الارياف .

بداية اللقاء نقل الاستاذ علي باسردة تحيات القيادة المحلية للمجلس بالمديرية وتحيات رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني موضحاً لهم اخر التطورات الداخلية والخارجية التي تختص بالشان الجنوبي .

ودعا باسردة قيادة واعضاء اللجنة المجتمعية الئ تفعيل نشاط المركز جماهيريا واعلاميا ووضع قاعدة بيانات مكتملة وواضحة للمرحلة المقبلة التي تتطلب بذل المزيد من الجهود حتئ تحقيق الهدف الذي ينشده الشعب الجنوبي وقدم في سبيله الكثير من الدماء الزكية الطاهرة .

كما ناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه المركز وتدوينها ملتزماً برفعها للقيادة ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها .

وشددا باسردة وبامهيد علئ اهمية التوعية من فيروس كورونا بتكثيف التوعية وطرق الوقاية منه من خلال توزيع البرشورات والملصقات المقدمة من المجلس الانتقالي وكذا عبر صفحات التواصل الاجتماعي وخطباء المساجد .

واكد الحضور علئ مواصلة السير علئ درب الشهداء والجرحئ حتئ استعادة الدولة والوقوف التام مع القوات الجنوبية والقيادة السياسية ممثله باللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .

حضر اللقاء الشيخ سالم عوض بن عفيف والعقيد محمد سعيد عفيف ورجل المال والاعمال علي هادي عبدالحافظ بن عفيف والاخ انور احمد صالح .

الإدارة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رضوم م/شبوة