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شبوة.. المجلس الاهلي في مديرية ميفعة يسلم مذكرة إلى السلطة المحلية بالمديرية بخصوص التلاعب في الأسعار.

3 أبريل، 2020
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شبوة.. المجلس الاهلي في مديرية ميفعة يسلم مذكرة إلى السلطة المحلية بالمديرية بخصوص التلاعب في الأسعار.

 
 
 قام المجلس الاهلي في مديرية ميفعة محافظة شبوة بتسليم مذكرة إلى السلطة المحلية في المديرية حول التلاعب بالأسعار في المواد الغذائية والمشتقات النفطية بمديرية ميفعة من قبل التجار وحمل السلطة المحلية مسؤولية أي جهة تقوم بالتعلاعب في الاسعار، . ودعا السلطات إلى التدخل العاجل إلى ضبط الأسعار.
 الجدير بالذكر إن المجلس الاهلي في المديرية تلقى اتصالات من مواطنين يشكون فيها من غلاء الأسعار في أسواق مديرية ميفعة. 
وأمام هذا الوضع، وجهة المجلس الاهلي مذكرة عاجله إلى السلطة المحلية في المديرية إلى “التسريع في تشكيل لجنة للنزول الميداني “وحث تجار المواد الغذائية على تعليق لائحة الأسعار بوضوح”.
من أجل لحد من تداعيات هذه الأزمة.
من :
صالح سويد باعوضه

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