شبوة .. المحافظ يؤكد احترام الملكية الخاصة ويشيد بتعاون أصحابها في إقامة المشاريع العامة



أكد محافظ شبوة محمد بن عديو، على احترام الملكية الخاصة للمواطنين وعدم التعدي عليها أو الإضرار بها.

وخلال لقائه اليوم بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، والوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم الأحمدي، مع مجموعة عن ملاك الأراضي في مدينة عتق، أشاد بن عديو، بتعاون ملاك الأراضي مع السلطة المحلية في شبوة بتنفيذ مشروعات الخدمات العامة بالمحافظة وعدم الاعتراض عليها وخاصة ما يقع منها بمدينة عتق.

ودعا محافظ شبوة، ملاك الأراضي بالمدينة إلى ضرورة مواصلة تعاونهم مع السلطة وتعزيز جهودها وتوجهاتها الرامية الى تنمية منظومة الخدمات الأساسية بالمدينة وتطوير بنية مشروعاتها التحتية .. موضحا الأضرار السلبية لعملية توقيف مشاريع الخدمات العامة بالمدينة التي تمثل المركز الإداري الأول لمحافظة شبوة والواجهة الأولى للاستثمارات الاقتصادية فيها.

ووجه المحافظ بن عديو، بتشكيل لجنة مختصة للنظر في تظلمات البعض من ملاك الأراضي بمدينة عتق والعمل على حل إشكالية عرقلتهم لمشروع تسوير مطار عتق الدولي والذي ينفذ بقرابة مائة وثلاثين مليون ريال.