شبوة .. المقاومة الجنوبية في حبان ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة أي تقدم للإخوان

رفعت المقاومة الجنوبية في مديرية حبان بشبوة حالة التأهب القصوى لمواجهة أي تقدم للإخوان.وبحسب مانقله موقع “شبوة برس” فقد أعلنت المقاومة الجنوبية في مديرية حبان ومعها بالمشاركة والتضامن العملي قبائل المديرية الاستعداد العسكري والنفير العام تحسبا لأي تقدم أو محالة اختراق من قبل عناصر الإرهاب في قوات الإصلاح المأربية باتجاه منطقة قرن السوداء أرض الشهداء أرض لقموش.ورفعت المقاومة الجنوبية درجة استعداداها وتأهبها، بالتزامن مع وصول قوات موالية للاصلاح في المديرية، وإقامة ثلاث نقاط تفتيش، في الرمضة ومفرق مدينة حبان القديمة وجول الحاط.