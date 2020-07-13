شبوة.. انتقالي الروضة يعقد اجتماعه الدوري ويناقش اخر المستجدات على الساحة المحلية والجنوبية

بحضور عضو الجمعية الوطنية الجنوبية محمد يسلم باعوضة عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الروضة محافظة شبوة صباح اليوم الاثنين اجتماعها الدوري لشهر يوليو لعام2020.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الروضة الاستاذ عبدالسلام حبتور بعضو الجمعية الوطنية الاستاذ محمد يسلم باعوضة وعضو المحافظة صالح سعيد لحمر ومدراء الادإرات بالهئية التنفيذية بالمديرية ومدراء المراكز بالمناطق وشكر لهم تفاعلهم المستمر بالتضحية من إجل فك الارتباط وإستعادة دولتنا الجنوبية كاملة السيادة.

وخلال الاجتماع باركت القيادة المحلية لرئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة الاستاذ رائد ضباب بمناسبة تعيينه رئيس للمجلس بالمحافظة , وتطرق الاجتماع لمناقشة الوضع الامني بالمحافظة وماحصل من انتهاك لحقوق المواطن من مداهمة البيوت واعتقالات تعسفية وقتل بمناطق جردان ونصاب وميفعة وقبلهم حبان وعبر الحاضرين عن تضامنهم الكامل مع مديريات المحافظة ضد ممارسة سلطة المحافظة واجهزتها الامنية التي تعامل بها ابناء المحافظة بطرق خارجة عن القانون والدين الاسلامي.

وفي سياق الاجتماع تم مناقشة سير عملية النزول التي تمت لتفعيل المراكز الانتقالية بمناطق المديرية وكذا مناقشة التحديات والمعوقات التي واجهت القيادة اثناء ذالك.

وفي السياق ذاته تم مناقشة الاوضاع الداخلية بالقيادة وايضآ تم مناقشة اوضاع المديرية وماتتطلبه المرحلة الحالية لخدمة المديرية.

وتطرق الاجتماع بالحديث عن اخر المستجدات بالساحة الجنوبية والتطورات السريعة التي تشهدها وتأيد القيادة المحليه بالمديرية كل ماتقوم به رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في سبيل تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي ختام الاجتماع تم الخروج بعدة نقاط وسيتم رفعها للقيادة العليا بالمحافظة.

حضر الاجتماع نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية الدكتور ناصر عمر باسردة ومدراء الهئية التنفيذيه ومدراء المراكز بمناطق المديرية.

الادارة الاعلامية بالقيادة المحليه للمجلس الانتقالي بمديرية الروضة محافظة شبوة