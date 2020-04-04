عدن الغد

شبوة.. انتقالي بيحان العليا يزور مركز غنية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

4 أبريل، 2020
0
شبوة.. انتقالي بيحان العليا يزور مركز غنية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

قامت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية بيحان العليا بالنزول الميداني إلى مركز غنية لتفعيل العمل بالمركز حيث وتم توعية المواطنين وإرشادهم للوقاية من مرض كورونا. 
وكان في استقبالهم نائب رئيس وأعضاء مركز غنية وعدد من الشخصيات الإجتماعية بالمركز ورحب نائب رئيس مركز غنيه والشخصيات الإجتماعية ترحيبا حارا بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية بيحان وشكروا قيادة الانتقالي بالمديرية على النزول الميداني والأهتمام بالعمل التنظيمي وترتيب وتفعيل عمل المركز في كل المجالات.
حيث وتم توعية المواطنين وإرشادهم عبرالطبيب المختص حيث وقام بتوعية المواطنين وإعطائهم الإرشادات والتعليمات للوقايه من كورونا كما تم توزيع الملصقات الإرشادية الخاصة بذالك للوقاية من فيروس كورونا.
وألقيت العديد من الكلمات أبرزها كلمة رئيس المجلس الاخ احمدناجي العمري الفقير حيث نبه المواطنين على وحدة الصف الجنوبي ولم الشمل والتكاتف والتعاون والمحبة ولإخاء وتكاتف الجهود لمواجهة التحديات وحث اعضاء مركز غنية على العمل بكل جهد وتفعيل النشاط الجماهيري والإعلامي بالمركز وتفعيل نشاطهم التوعوي للمواطنين من مرض كورونا.
وخلال النزول تم توزيع الملصقات الخاصة بالمجلس.
 
الإدارة الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية بيحان العليا

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العليا انتقالي بمخاطر بيحان شبوة غنية فيروس كورونا للتوعية مركز يزور

إقرا أيضا

Photo of الصندوق الاجتماعي والاشغال يدشنان حملة رفع مخلفات السيول بمديرية المعلا

الصندوق الاجتماعي والاشغال يدشنان حملة رفع مخلفات السيول بمديرية المعلا

4 أبريل، 2020
Photo of قائد شرطة الدوريات بالضالع: الحرب الراهنة بالضالع وحدتنا جميعا

قائد شرطة الدوريات بالضالع: الحرب الراهنة بالضالع وحدتنا جميعا

4 أبريل، 2020
Photo of المشبق يوجه دعوة هامة إلى أبناء مديرية المعلا

المشبق يوجه دعوة هامة إلى أبناء مديرية المعلا

4 أبريل، 2020
Photo of حملة أمنية تستهدف تجار الجملة في مديرية حالمين بلحج

حملة أمنية تستهدف تجار الجملة في مديرية حالمين بلحج

4 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق