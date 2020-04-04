شبوة.. انتقالي بيحان العليا يزور مركز غنية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

قامت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية بيحان العليا بالنزول الميداني إلى مركز غنية لتفعيل العمل بالمركز حيث وتم توعية المواطنين وإرشادهم للوقاية من مرض كورونا.

وكان في استقبالهم نائب رئيس وأعضاء مركز غنية وعدد من الشخصيات الإجتماعية بالمركز ورحب نائب رئيس مركز غنيه والشخصيات الإجتماعية ترحيبا حارا بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية بيحان وشكروا قيادة الانتقالي بالمديرية على النزول الميداني والأهتمام بالعمل التنظيمي وترتيب وتفعيل عمل المركز في كل المجالات.

حيث وتم توعية المواطنين وإرشادهم عبرالطبيب المختص حيث وقام بتوعية المواطنين وإعطائهم الإرشادات والتعليمات للوقايه من كورونا كما تم توزيع الملصقات الإرشادية الخاصة بذالك للوقاية من فيروس كورونا.

وألقيت العديد من الكلمات أبرزها كلمة رئيس المجلس الاخ احمدناجي العمري الفقير حيث نبه المواطنين على وحدة الصف الجنوبي ولم الشمل والتكاتف والتعاون والمحبة ولإخاء وتكاتف الجهود لمواجهة التحديات وحث اعضاء مركز غنية على العمل بكل جهد وتفعيل النشاط الجماهيري والإعلامي بالمركز وتفعيل نشاطهم التوعوي للمواطنين من مرض كورونا.

وخلال النزول تم توزيع الملصقات الخاصة بالمجلس.



الإدارة الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية بيحان العليا