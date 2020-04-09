شبوة.. بالصور .. مياه المجاري تغرق مدينة جول الريدة عاصمة مديرية ميفعة.





يعيش أهالى مدينة جول الريدة عاصمة مديرية ميفعة بمحافظة شبوة بشبوة، حالة مأساوية نظرا لغرقها في مياه الصرف الصحى، في ظل غياب المسئولين بديوان عام المديرية عن الاهتمام بها، وعانى أهالي المدينة من سوء الصرف الصحي وانتشار القمامة والكلاب الضالة ، مما أدي لانتشار بحيرات من الصرف الصحي بشوارع المدينة وأمام العمارات وخاصة الاحيا الشعبية التى تغرقها المياه دون مراعاة ظروف الأطفال وكبار السن والتى تهدد السكان بانتشار الأوبئة والأمراض خاصة مع إمكانية هجوم الحشرات وانتشار الروائح الكريهة .

” عدن الغد ” رصدت خلال جولتها بالمدينة معاناة الأهالى من غرق الشوارع منذ عشرين يوم على التوالي بمياه الصرف الصحى بسبب انسداد الصرف العشوائي، الأمر الذي تسبب فى غرق الشوارع وحصار العشرات من المنازل ، مما أصابهم بحالة من الاستياء والغضب جراء تجاهل المسؤولين بالمديرية لشكواهم المتكررة وعدم وجود حلول واقعية لمشكلة الصرف الصحى بشوارع المدينة التى باتت تهدد المنازل بالتصدع والسقوط فوق رؤس الأهالى.

وقد أعرب المواطنين في حديث خاص معهم لعدن الغد

عن معاناتهم ومضايقتهم لوجود هذه البرك من المياه الراكدة وماتشكله من متاعب أثناء مرورهم بالشارع حيث قالوا : إن هذا المستنقعات أصبحت مصدر أساسي للخطر بصحتهم وصحة أولادهم كونها تظل راكدة لأيام حيث تنبعث منها الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتصيب الرؤوس بالدوار !!



وأضافوا : إن مشكلة المجاري سببت لنا الكثير من المعاناة في إنتشار البعوض والحشرات ناهيك عن المخاطر المحدقة بنا من الأوبئة والأمراض كالكوليرا والإسهالات المائية.

من :

صالح سويد باعوضه