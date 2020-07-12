شبوة.. بدء المسح الميداني لإعادة سفلتة طريق لماطر الغييلة هدى بمديرية الروضة

برعاية كريمة من الاخ محافظ محافظة شبوة الاستاذ / محمد صالح بن عديو (رجل التنمية ) وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة تم صباح اليوم الأحد 12يوليو 2020م، نزول فريق هندسي لمسح والبدء بالعمل في طريق لماطر – الغييلة – هدى بمديرية الروضة محافظة شبوة بطول 10 كيلو متر والذي من شأنة التخفيف من معاناة المواطنين.

وكان في استقبال الفريف الهندسي وكيل شبوة الشيخ سالم صبيح باعوضه، حيث باشر فريق المهندسين برئاسة المهندس/تقي الشريف والفريف المرافق له اجراء المسوحات الهندسية الأولية للطريف بغرض سفلتة.

من جهة أخرى، أعرب المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ شبوة الأستاذ محمد بن عديو ، بعد صدور توجيهات بالتنفيذ الفوري لطريق الغييلة- لماطر، وسفلتة ؛ وعبر المواطنين ، عن شكرهم لمحافظ شبوة، وسعادتهم بسفلتة الطريق.

ويقع طريق لماطر الغييلة غرب مديرية ميفعة على الحدود الإدارية مع مديرية الروضة ويتبع إدارياً لمدينة الروضة ، وله موقع استراتيجي على ضفاف وادي العروق الشهير بالمياه.

ويُعتبر طريق الغييلة لماطر طريقاً بمسافة تقارب 10 كم تقريباً ، ويعتبر هذا الطريق بمثابة الشريان المهم، ليس لمدينة الغييلة، فحسب بل لمدن مجاورة أيضاً ( المسيبيخ ومقيدح والشريرة وطريق هدى ).

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