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شبوة.. برقية عاجلة لوزارة الداخلية بالقبض على مخربين قاموا بالاعتداء على انبوب الغاز (الأسماء)

28 أبريل، 2020
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شبوة.. برقية عاجلة لوزارة الداخلية بالقبض على مخربين قاموا بالاعتداء على انبوب الغاز (الأسماء)

عممت وزارة الداخلية اليمنية برقية عاجلة إلى عموم شُرط المحافظات المحررة والمنافذ والمطارات اليمنية والى مصلحة الهجرة والجوازات مدير عام الانتربول .
 
بإلقاء القبض على التالية اسمائهم وهم :
1- العلم محمد صالح العلم الحارثي .
2- صالح محمد العلم الحارثي .
 
وذلك لقيامهم بالاعتداء على انبوب الغاز في الكيلو 64 وقطع كيبل الألياف الضوئية وتوقيف عمل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال عدة مرات .
 
وبموجب البرقية عممت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة على جميع القوات الأمنية والعسكرية ونقاط التفتيش بالبحث والتحري والقاء القبض على الأسماء المذكورة في برقية وزارة الداخلية لتقديمهم للعدالة لكي ينالوا جزائهم الرادع جراء الأعمال التخريبية التي قاموا بها .

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