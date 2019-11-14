شبوة تحتشد لإحياء أربعينية الشهيد سعيد تاجرة

عدن24 ـ شبوة

تشهدت منطقة العرم بمديرية حبان بمحافظة شبوة اليوم احتشاد جماهيري غفير لأبناء المحافظة استعدادا لإحياء اربعينية الشهيد سعيد تاجرة الذي استشهد برصاص مليشيا الاصلاح الإرهابية اثناء مشاركته في فعالية احتجاجية ضد ممارسات المليشيات في شبوة.

ويشارك في الفعالية التي تقام برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي قيادات من النخبة الشبوانية أبرزهم المقدم محمد البوحر وقيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي.

ورفع المشاركون في فعالية أربعينية الشهيد سعيد القميشي، لافتات للتعبير عن رفضهم لمليشيات الإخوان الإرهابية المدعومة من الشرعية ورددوا الهتافات التي تطالب بسرعة اخراج المليشيا القادمة من مأرب من محافظتهم.

