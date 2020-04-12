عدن 24

شبوة.. تدشين قيادات محلية جديدة للمجلس الانتقالي في مراكز المديريات

12 أبريل، 2020
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واصلت القيادات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديريات محافظة شبوة، تدشين القيادات المحلية في المراكز، ولقاءاتها بالشخصيات الاجتماعية.
ففي مديرية عرماء، دشنت القيادة المحلية بالمديرية مركز الحرة، بحضور نائب رئيس المجلس بالمديرية محسن صالح البريكي.
وتحت شعار نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، دشنت قيادة انتقالي بيحان مركزي الحزم والفارع بمنطقة الحزم برئاسة احمد ناجي العمري الفقير.
وعلى صعيد العمل الجماهيري والتوعية من وباء كورونا، التقت قيادة انتقالي عسيلان بالشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز الصرر.
واستمعت قيادة انتقالي عسيلان من الشخصيات الاجتماعية وأعضاء المركز إلى شرح مفصل، على ما يترتب على الجميع في هذه المرحلة لتحقيق أهداف الثورة الجنوبية المتمثلة بالتحرير والاستقلال.

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