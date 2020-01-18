عدن 24

شبوة.. تعنت إخواني يعرقل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

18 يناير، 2020
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عدن24 ـ شبوة
تشهد عملية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض عرقلة وصعوبة في التطبيق في محافطة شبوة.
وقالت مصادر مطلعة إن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو يرفض أي انسحاب للقوات ‎العسكرية القادمة من محافظة مأرب اليمنية أو عودة لقوات النخبة الشبوانية.
وأشارت المصادر إلي أن اللجنة الميدانية من التحالف بعدن والتي تقوم باعداد الترتيبات لانسحابات القوات القادمة من مأرب واعادة قوات النخبة الشبوانية صعوبة بالغة مع تعنت جهات عدة حزبية في التعاون.
وأكدت المصادر أن اللجنة التي وصلت منذ أيام إلى محافظة شبوة كانت قد باشرت نزولها الميداني إلى المعسكرات والمواقع المختلفة لكنها تواجه صعوبات جمه في اعادة ترتيب القوات في المحافظة.
 

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