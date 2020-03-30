شبوة.. رئيس انتقالي مديرية جردان يزور مركز عميق ويدشن حملة التوعية بفيروس كورونا

قام رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية جردان م/ شبوة مرعي جازع بن عاطف صباح اليوم الاثنين بزيارة لمركز عميق ، حيث التقى عدد من قيادات الانتقالي والشخصيات الاجتماعية بالمركز ، وفي مقدمتهم رئيس المركز محمد احمد طالب ونائبه عادل عيضة بن قيراط .

وفي اللقاء نقل رئيس انتقالي المديرية تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني للحاضرين ، واطلع الحاضرين على نتائج زيارة رئيس انتقالي المحافظة للمديرية يوم امس الاول.

وناقش بن عاطف مع قيادة مركز عميق والشخصيات الاجتماعية عدد من القضايا التي تهم ابناء المركز ، لافتا الى ان القيادة المحلية بالمديرية تولي اهمية كبيرة بمعاناة الناس اليومية ، في ظل حرمان ابناء المديرية من كثير من خدمات التنمية وفي مقدمتها الكهرباء .

كما تطرق الى انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم ، معلنا تدشين الحملة التوعوية من مخاطر وباء فيروس كورووونا في مركز عميق والمديرية كافة ، بأشراف وتوجيه رئيس القياده المحلية للمجلس الانتقالي م / شبوة الشيخ علي محسن السليماني ، داعيا الى تفاعل جميع اعضاء القيادة المحلية بالمركز والشخصيات الاجتماعية مع هذه الحملة التوعوية ، لما للوقاية من دور كبير في منع انتشاره ، محذرا من عدم التقيد بالارشادات والتعليمات الصادرة من المنظمات الطبية والانسانية ذات العلاقة .

وفي سياق متصل قام رئيس القيادة المحلية بمديرية جردان مرعي جازع بن عاطف ، صباح اليوم الاثنين بنزولات ميدانية على اسواق ومناطق مديرية جردان ، للاطلاع على مستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة بخصوص منع التجمهر وتجمع المواطنين في المحلات العامة والمطاعم والأسواق حفاظاً على سلامتهم للوقاية من فيروس “كورونا .

وخلال تلك النزولات قام رئيس المجلس بتقديم النصح بتفريق التجمعات في بعض الأسواق ، وخاصة في سوق عاصمة المديرية عميق والمناطق المجاورة لها ، كما قام بالتوجيه بتجنب التجمعات الشبابية ، مجددا التاكيد للمواطنين على ان هذه الاجراءات تأتي لصالحهم وحرصاً على سلامتهم ، مناشدا مواطني مديرية جردان بأن تواجدهم في منازلهم هو من أجل سلامتهم ولفترة معينة حتى تنجلي هذه الغمة ويحفظ الله أهلنا في جردان ويبعد خطورة هذا الوباء عن بلادنا وعن البشرية ، مؤكدا ان المجلس الانتقالي حريص على كل أبناء الجنوب عامة من هذا الوباء ومخاطره.

الادارة الاعلامية للمجلس الانتقالي بمديرية جردان م/شبوة