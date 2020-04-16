4 مايو

شبوة .. سيول الأمطار تجرف جسرعرقة في رضوم

16 أبريل، 2020
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ادت سيول الامطار التي تدفقت صباح اليوم الخميس بمديرية رضوم في محافظة شبوة الى جرف ردمية جسر عرقة .

وقالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة تسببت في جرف ردمية جسر عرقة في الخط الساحلي الدولي الذي يعتبر همزة الوصل والشريان الرابط بين محافظة شبوة في الخط الساحلي والمحافظات الأخرى مثل العاصمة عدن ومحافظة حضرموت.

وتسببت السيول بجرف الردمية للجسر مما أدى إلى قطع الطريق الدولي الساحلي وعرقلة حركة المرور فيه.

يذكر أن شركة الغاز المسال وشركة المصاب هي من قامت بإصلاح الجسر ووضع ردمية له ، بعد أن جرفته السيول المدفقة الذي هطلت على المحافظة شبوة ومديرية رضوم في أواخر شهر مارس من العام الحالي.

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