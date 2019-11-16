عدن 24

شبوة .. قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الإصلاح في هجوم شنته المقاومة الجنوبية على تجمع لهم بمرخة السفلى

عدن 24 عدن 24 منذ 4 دقائق
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قالت مصادر موثوقة بسقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الإصلاح، جرى هجوم شنته المقاومة الجنوبية على تجمع لهم بمديرية مرخة السفلى شمال محافظة شبوة.
أفادت المصادر أن الهجوم المدفعي الذي شنته المقاومة الجنوبية على تجمع مليشيات الإصلاح في معسكر خمومه بمديرية مرخة السفلى، اسفر عن سقوط قتيل من أبناء محافظة مارب، واصابة مسلحين آخرين.
وذكرت المصادر أن القتيل يدعى ناصر سالم المرادي من أبناء محافظة مارب ، بينما المصابين الأول يدعى احمد عبدالهادي لكسر والثاني علي اليويبي.
وأشارت المصادر أن القتيل المرادي تم نقله على متن سيارة من نوع هيلكس إلى محافظة مأرب برفقة أحمد لكسر، بينما اليوبي الذي اصيب في رجلة تم نقله الى مستشفى عتق المركزي.

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