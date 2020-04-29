شبوة.. قوات القيادي الاصلاحي "لعكب الشريف" تعتقل الحارس الشخصي لقائد النخبة الشبوانية

شبوة (تحديث نت) خاص



اعتقلت قوات تابعة للقيادي الاصلاحي لعكب الشريف مساء امس الثلاثاء، الحارس الشخصي للقيادي في “الانتقالي الجنوبي”، محمد البوحر، قائد قوات “النخبة الشبوانية”.

وأكدت مصادر محلية بالمحافظة ان قوات امنية تتبع القيادي المتعصب لحزب الاصلاح الارهابي لعكب الشريف قامت باعتقال بدر صالح أبو جاهل القميشي، الحارس الشخصي للقيادي محمد البوحر، في منطقة الخبر لقموش مديرية حبان.

وأوضحت المصادر ان القوات الامنية ، اعتقلوا أبو جاهل القميشي، بعد خروجه من مسجد بن جعفر، كونه أحد حراسات قائد “النخبة الشبوانية” .