شبوة.. قيادة انتقالي حبان تدشن اشهار اللجان المحلية بمركز لشعاب

نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي وبتكليف من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حبان دشن مدير الإدارة الجماهيرية بالمديرية الاستاذ علي صالح بامرحول المكلف بالاشراف على التدشين ، اشهار اللجان المحلية بمركز لشعاب بحضور عضو القيادة المحلية سالم محمد باحاج .



وأفتتح التدشين الاستاذ علي بامرحول بكلمة ترحيبية بالحضور ، ناقلا إليهم تحيات رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني موضحاً لهم اهمية تفعيل اللجان المحلية بالمراكز وأهمية تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي وضرورة الانضباط بالعمل والبناء المؤسسي حسب برامج وقوانين ولوائح المجلس الانتقالي الجنوبي .



وتم قراءة قرار رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية بشان تشكيل وتسمية اللجان المحلية بمركز لشعاب بقوام (51)، وبتوافق اعضاء المركز تم تزكية و تسمية مسؤولي اللجان المحلية مركز لشعاب وهي :



1- علي مهدي علي البابكري رئيساً للمركز



2- حامد علي سالم باحاج نائباً



3- عبدالله سالم علي باحاج (المسؤول التنظيمي)



4- سالم عوض أحمد باحاج (مسؤول الجماهيرية)



5- ياسر علي سالم البابكري ( مسؤول الشئون الأجتماعية)



6- محمد خالد أحمد مقرمع (مسؤول التثقيف والأرشاد)



7- عبدالعزيز فهد سالم البابكري (مسؤول الأمن المجتمعي)



8- عمر صالح عبدالله الجشوش (مسؤول الخدمات والتنمية)



9- خالد أحمد صالح باحاج (مسؤول رصد الانتهاكات وحقوق الانسان).



وباركت القيادة المحلية بالمديرية هذه الثقة لأعضاء المركز داعيهم الى التكاتف والتعاون لإنجاح المهام التي توكل لهم ، كما دعوهم الى عمل حملة توعوية من مخاطر فايروس كورونا المستجد وخصوصاً بعد اكتشاف اول حالة مصابة بهذا الفايروس في محافظة حضرموت المجاورة داعيهم الى توعية المواطنين عبر توزيع البروشورات والارشادات المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي.



وفي سياق التدشين تم مناقشة عدد من القضايا اهمها الصعوبات التي تتعلق بعمل المركز وطرق معالجتها حيث أكدت لهم قيادة المجلس بالمديرية متابعة كل الآراء والمقترحات مع قيادة المجلس بالمحافظة .



وعبر الحضور عن شكرهم لقيادة المجلس بالمديرية على نيلهم الثقة في إدارة المركز مؤكدين ثقتهم الكاملة بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة باللواء عيدروس قاسم الزُبيدي مبديين استعدادهم التام للدفاع عن حقوق الشعب الجنوبي ومكتسباته وقيادته والسير على درب الشهداء حتى تحقيق الاستقلال.

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