شبوة.. قيادة انتقالي نصاب تلتقي الشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز المعلى

ضمن خطة تفعيل المراكز بالمديرية ، التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية نصاب بمحافظة شبوة الأستاذ عبدالله عوض علي عريق بالشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز المعلى. ابدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للاستاذ عبدالسلام الحني الذي رحب بالقيادة المحلية وبالحاضرين مثمنا جهودهم ومباركا لهم استعادة النشاط والعمل للمجلس داخل المديرية. كما ألقيت كلمة عن رئيس المركز الاستاذ ناجي محمد صالح رحب فيها بالقياد المحلية وبالحضور جميعا شاكرا لهم اللفتة الكريمة لتفقد اوضاع المركز والعمل بالتوعية المجتمعية للوقاية من مرض كورونا. والقى رئيس القيادة المحلية الأستاذ عبدالله عوض علي عريق كلمه نقل فيها تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني. وشكر فيها الحاضرين الذي يبذلون جهود جبارة في مزاولة نزولهم على المراكز وقدم الشكر لاعضاء المركز على تفاعلهم وتلبيتهم للدعوة الذي يدل على اهتمامهم، واعتبر مركز المعلى من افضل المراكز.