شبوة: مدير لجنة الإنقاذ ” IRC” الدولية يزور مديرية ميفعة

زار مدير مكتب لجنة الإنقاذ الدولية” IRC” في محافظتي شبوة وأبين الأستاذ ملهم جوي مديرية ميفعة بمحافظة شبوة صباح يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019م وكان في استقباله مدير عام المديرية الاستاذ عبدالله عاتق باعوضة والاستاذ ناصر محمد مهدي والاستاذ ناصر سلطان أعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي مديرية ميفعة .

و في اللقاء الذي عقد في مكتب مدير عام المديرية رحب المدير العام بالاستاذ ملهم جوي و مرافقيه في مديرية ميفعة مديرية الأمن والأمان والسلام .

وثمن الاستاذ باعوضة كل ماتقوم به لجنة الانقاذ الدولية “IRC” من نشاطات ملموسة ومثمرة نالت رضى أبناء مديرية ميفعة في ظل الأجواء الآمنه التي تنعم بها المديرية في كافة القطاعات وخاصة قطاع الصحة والمياه والنظافة .

وطالب مدير عام المديرية بالمزيد من تدخلات لجنة الانقاذ الدولية “IRC” في المديرية .

و استعرض الاستاذ ملهم جوي تدخلات لجنة الانقاذ الدولية ” IRC” في مديرية ميفعة تفصيلاً مشيراً أن اللجنة ستنفذ حملة نظافة في مدن جول الريدة وعزان خلال الأيام القادمة وأن لديها الكثير من التدخلات في خطة عملها لعام 2020م .

وطالب مدير لجنة الانقاذ الدولية ” IRC” مدير عام المديرية بالتنسيق مع مدير الصحة العامة والسكان بالمديرية لترشيح فريق للتوعية المجتمعية .مؤكداً أن لجنة الإنقاذ الدولية ستبذل مابوسعها لخدمة المديرية وأبنائها .

و في اللقاء تطرق المهندس جمال الكوردي بافقير مشرف أعمال اللجنة في المديرية إلى تدخلات لجنة الانقاذ الدولية في المديرية خلال الأعوام 2019-2020م مؤكداً إلى أنه بعد استكمال الاجراءات اللازمة سيتم تدشين حملة نظافة في مدن جول الريدة وعزان خلال الاسبوع القادم ولمدة ثلاثون يوماً ، موضحاً بأن اللجنة ستتدخل في قطاع المياه لتأهيل عدد من مشاريع المياه بوحدات ضخ تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية ، بعد ان انجزت أعمال التأهيل في مشاريع مياه أخرى، و أن القادم يبشر بالخير .