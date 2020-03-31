شبوة.. مدير مكتب الصناعة يتهم قوات الحزام الأمني باحتجاز 18 ناقلة مواد غذائية تابع لتجار محليين

اتهم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة “فهد الكويلي” قوات الحزام الأمني باحتجاز شاحنات مواد غذائية تابعة لتجار من أبناء المحافظة في منطقة العلم بالعاصمة المؤقتة “عدن”.

وقال الكويلي خلال حملة نزول نفذها المكتب إن قوات الحزام الأمني تحتجز لليوم الثالث على التوالي 18 مقطورة تحمل مواد غذائية تابعة لعدد من تجار المحافظة.

وأضاف المسؤول “تواصلنا مع الوزارة وقيادة مكتب عدن الذين بدورهم وعدوا بالسماح بمرور الشاحنات خلال الساعات القادمة”.

ونفذ مكتب التجارة اليوم الثلاثاء حملة نزول لمحلات بيع الجملة للمواد الغذائية لمراقبة الأسعار والكميات المتوفرة في المستودعات.