شبوة.. مصدر قبلي بمديرية الروضة يوضح ماحصل في جبل الحاول

شهد جبل الحاول بمديرية الروضة محافظة شبوة، اليوم، انهيار صخرة بعد انفصالها عن الجبل الموجود بالمنطقة، دون أن تسفر عن أي إصابات أو وفيات.

وعن سبب انهيار الصخرة في جبال الحاول، قال مصدر القبلي في اتصال إن “ماحدث في الجبل كان سببه أن التجمعات الصخرية نفسها بها مشكلة في الجبل، مايسبب انزلاق الصخور بهذا الشكل.

يذكر أن انهيار الصخرة صادف لحظة مرور الطائرة فوق الجبل وهي تفتح حاجز الصوت وهي تقوم بمهة لتأمين وفد عسكري تبع التحالف قادم من معكسر العلم بشبوة ومتجه نحو بلحاف تبديل افراد شهري.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر صور للجبل عن تعرضه للقصف من احد الطائرات.

من صالح سويد باعوضه

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