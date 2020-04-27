عدن الغد

شبوة.. مصدر قبلي بمديرية الروضة يوضح ماحصل في جبل الحاول

27 أبريل، 2020
801
شبوة.. مصدر قبلي بمديرية الروضة يوضح ماحصل في جبل الحاول

شهد جبل الحاول بمديرية الروضة  محافظة شبوة، اليوم، انهيار صخرة بعد انفصالها عن الجبل الموجود بالمنطقة، دون أن تسفر عن أي إصابات أو وفيات.
وعن سبب انهيار الصخرة في جبال الحاول، قال مصدر القبلي في اتصال إن “ماحدث في الجبل كان سببه أن التجمعات الصخرية نفسها بها مشكلة في الجبل، مايسبب انزلاق الصخور بهذا الشكل.
يذكر أن انهيار الصخرة صادف لحظة مرور الطائرة  فوق الجبل وهي تفتح حاجز الصوت وهي تقوم بمهة لتأمين وفد عسكري تبع التحالف قادم من معكسر العلم بشبوة ومتجه نحو بلحاف تبديل افراد شهري.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي  تناقلت خبر صور للجبل عن تعرضه للقصف من احد الطائرات.
من صالح سويد باعوضه

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحاول الروضة بمديرية جبل شبوة في قبلي ماحصل مصدر يوضح

إقرا أيضا

Photo of محافظ البيضاء يطلع على سير العمليات القتالية في مديرية مكيراس

محافظ البيضاء يطلع على سير العمليات القتالية في مديرية مكيراس

27 أبريل، 2020
Photo of استشهاد أمام مسجد العقلة مديرية الصومعة بالبيضاء بقصف حوثي

استشهاد أمام مسجد العقلة مديرية الصومعة بالبيضاء بقصف حوثي

27 أبريل، 2020
Photo of اندلاع اشتباكات بعدن

اندلاع اشتباكات بعدن

27 أبريل، 2020
Photo of مدير عام ردفان يدشن السلة الغذائية الرمضانية المقدمة من مؤسسة روابي ردفان

مدير عام ردفان يدشن السلة الغذائية الرمضانية المقدمة من مؤسسة روابي ردفان

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق