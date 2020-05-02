المصدر اونلاين

شبوة.. مقتل سته مسلحين قبليين في خلاف على ساقية ماء

2 مايو، 2020
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قتل سته مسلحين قبليين وأصيب آخر اليوم الجمعة، في اشتباكات قبلية بمديرية “عسيلان” شمال غربي محافظة شبوة،.

وقال مصدر محلي بمديرية عسيلان لـ”المصدر أونلاين” إن المواطن عوض أحمد طلان قتل وأربعة من أبنائه وهم (مثنى، ناجي، تركي، محمد) بعد خلافات مع أسرة “آل دهشل” على ساقية ماء.

وأشار المصدر إلى أن “ناجي بلخير دهشل” قتل فيما أصيب آخر من أقاربه في الاشتباكات.

وأوضح المصدر أن قبائل وادي بالحارث تدخلت لمحاولة عقد صلح بين الطرفين.

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