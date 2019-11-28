عدن 24

شبوة.. مليشيا إخوانية تعتدي على حراسة شركة العقلة المطالبين بحقوقهم

عدن 24 عدن 24 منذ 37 دقيقة
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عدن24 ـ متابعات
قامت مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية، صباح اليوم الخميس، بالاعتداء على حراسة شركة العقلة النفطية وذلك عقب قيامهم باعتصام للمطالبة بحقوقهم.
وكشفت مصادر من داخل الشركة، عن قيام كتيبة عسكرية تتبع اللواء الإخواني المكلف بحماية حقل العقلة النفطي، بالاعتداء على موظفي حراسة الشركة بلك OMV s2 وإطلاق الأعيرة النارية عليهم والاعتداء عليهم بالضرب بأعقاب البنادق.
وأشارت إلى أن موظفي الحراسة خرجوا في اعتصام مفتوح على أبواب شركة العقلة للمطالبة بحقوقهم، ولكنهم تفاجئوا بمحاولات مليشيات الإخوان فض الاعتصام بالقوة.
وأكد موظفو الشركة، بأنهم سيواصلون اعتصامهم حتى يتم تلبية مطالبهم والدفاع عن أنفسهم إزاء ما تقوم به ميليشيا الإصلاح تجاههم.
 
 
 
 
 

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إخوانية العقلة المطالبين بحقوقهم تعتدي حراسة شبوة شركة على مليشيا
عدن 24

عدن 24

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