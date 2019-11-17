عدن 24

شبوة: هيئة الهلال الإماراتي تقدم مساعدات غذائية لذوي الدخل المحدود بمديرية الروضة

عدن 24 عدن 24 منذ دقيقتين
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عدن24 ـ شبوة
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأحد، مساعدات غذائية لذوي الدخل المحدود في منطقة الغيل بمديرية الروضة في محافظة شبوة.
ويأتي توزيع تلك المساعدات التي تتكون من سلال غذائية في إطار جهود الهيئة الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة.
ووزعت فرق الهيئة 200 سلة غذائية متنوعة تزن 16 طناً استهدفت الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بمنطقة الغيل.
واستفاد من تلك المساعدات 1100 فرد، وذلك للحد من مستوى العوز الغذائي وتوفير العيش الكريم للأهالي.
من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر.

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الإماراتي الدخل الروضة المحدود الهلال بمديرية تقدم شبوة غذائية لذوي مساعدات هيئة

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