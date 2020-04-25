شتيجن: حان وقت تحقيق شغفنا بعيدًا عن الكرة

مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة يؤكد أن الفترة الحالية يمكن الاستفادة منها بعيدًا عن كرة القدم.

أعرب النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة عن أمله في استغلال فترة التوقف الحالية من أجل تحقيق شغفه بعيدًا عن كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها للموقع الرسمي لأحد رعاة نادي برشلونة، وأكد خلالها أن اتباع حمية غذائية جيدة خلال الوقت الحالي يساعده على العودة لكرة القدم في أفضل مستويات.

وكان شتيجن يمر بفترة طيبة رفقة برشلونة قبل أن يتم تعليق كرة القدم في الأسابيع الماضية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المميت.

وقال شتيجن: “في الوقت الحالي وتلك الأيام أصبح أهم من أي وقت مضى الحصول على حمية غذائية جيدة، جرانولا (أخصائي التغذية في برشلونة) يزودني بأطعمة تمنحني الطاقة والصحة، وهو ما أحتاجه لأبقى في أفضل حالاتي”.

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وأضاف: “كل ذلك سيساعدني على العودة للملاعب في حالة جيدة من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأكمل: “الوقت الحالي يساعدنا على تحقيق العديد من الأمور، يمكننا أن نقوم بالكثير من الأشياء التي تعد ضمن الشغف الخاص بنا.

وأكد شتيجن خلال تصريحات أخرى أدلى بها خلال حسابه الرسمي في موقع “انستجرام” أن أفضل لحظات مسيرته الكروية كانت فوزه بدوري أبطال أوروبا في 2015.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل أن يتم تعليق البطولة بسبب فيروس كورونا.