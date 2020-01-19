شحنة دوائيه للحد من انتشار الحمى الفيروسية في منطقة ميفع بحضرموت

وصلت صباح اليوم الأحد شحنة دوائيه للحد من انتشار الحمى الفيروسية التي أصابت أهالي منطقة ميفع الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي هذة الشحنة العلاجية بعد سيل من المناشدات من أهالي ميفع الذين عبروا عن شكواهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي من تزايد حالات الإصابة بالحمى الفيروسية التي انتشرت بصورة كبيرة بالمنطقة.

وعقب وصول الشحنة أدلى الدكتور رياض حبور الجريري مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بتصريح أوضحه دعمه ووقوفه إلى جانب المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

لافتا أن الشحنة العلاجية مقدمة من مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت دعما لاهالي منطقة ميفع الذين اصابتهم الحمى الفيروسية مجانا نظرا لظروفهم المعيشية.

من جانبه قدم الاخ عوض باجبل مدير المركز الصحي والأمومة والطفولة بميفع الشكر والتقدير لمكتب الصحة بالمحافظة على استجابته لنداء الواجب وتوجيه سرعه ارسال شحنة دوائيه للحد من انتشار الحمى الفيروسية المنتشره بمنطقة ميفع.

الجدير بالذكر أن ميفع تعرضت الاسبوع الماضي للحمى الفيروسية ومعها استجاب مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ممثلا بالدكتور رياض الجريري وأرسل شحنة دوائيه للحد من الحمى الفيروسية.