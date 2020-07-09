شحير: اجتماع موسع لأعيان وشخصيات المدينة للوقوف أمام قضية المختطف المريض أحمد سعيد دحدح وتشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضية الأختطاف

عقد بمدينة شحير الساحلية بمحافظة حضرموت شرق اليمن أجتماع موسع ضم شخصيات أجتماعيةوأعيان المدينة وإدارة نادي وحدة شحير وملتقيات تطوعية وفرق شعبية كرس للوقوف أمام قضية إبن المدينة المختطف المريض/أحمد سعيد دحدح المشهور الكفو رئيس نقابة موظفي البنك المركزي فرع المكلا-سكرتير النشاط الرياضي بنادي وحدة شحير-أمين عام ملتقى شباب صابر التطوعي الذي تم اختطافه منتصف الأسبوع الماضي أثناء تأديته لعمله في البنك المركزي.

وتطرق الإجتماع إلى الحالة الإنسانية التي يمر بها المختطف بعد تعرضه لحادث مروري مؤلم قبل عدة أشهر تمثلت في إصابة بليغة في الرأس نقل عقبها الى الخارج لتلقي العلاج ولايزال يعاني من مضاعفاتها .

وعبر المجتمعون عن أدانتهم لطريقة الاعتقال ألخارجه عن القانون وعدم السماح لأهل المختطف بزيارته ومعرفة مكان اختطافه والاطمئنان عن حالته الصحية .

وأستمع المجتمعون إلى كلمة أسرة المختطف ألقاها أخيه ياسر سعيد دحدح شكر في مستهلها الجميع على الحضور والمؤازرة وتحدث عن المتابعات التي قامت بها الأسرة لمعرفة مكان وأسباب الاختطاف والوصول إلى طريق مسدود .

وطالب المجتمعون السلطة المحلية بالمحافظة والجهات الأمنية بتحمل المسؤولية تجاه حالة الأختطاف.

وخرج الإجتماع بتشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضية أختطاف المريض /أحمد سعيد دحدح.

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