كريتر سكاي

شخصيات إجتماعية وتربوية وأهالي في جعار يثمنون الجهود الكبيرة لمؤسسة شباب أبين في مجابهة تفشي الحميات وفيروس كورونا

5 مايو، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

ثمن عدداً كبيراً من الشخصيات الإجتماعية والتربوية والمجتمعية والأهالي في مدينة جعار عاصمة مديرية خنفر وكبرى وأهم مدن محافظة أبين ثمنوا الجهود الكبيرة والإستثنائية والمتميزة والمتفردة لمؤسسة شباب أبين AYF المؤسسة المجتمعية الرائدة في العمل المجتمعي في محافظة أبين منذ سنوات  على ماتبذله قيادة المؤسسة ممثلة بالأستاذ القدير حمدي سالم منصور رئيس المؤسسة وكذا ماتبذله  طواقم المؤسسة من جهود كبيرة وجبارة من خلال  برامج العمل الميدانية والتوعوية الكبيرة والمتميزة التي  يشهد لها القاصي والداني للمؤسسة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي نفذتها وتنفذها المؤسسة وشملت آلالاف من الأهالي والنازحين والمجتمعات المستضيفة لمجابهة مخاطر تفشي كورونا و الحميات في جعار و مديرية خنفر وكذا مديرية زنجبار إضافة إلى ماقامت وتقوم به المؤسسة و بدعم من  صندوق التمويل   اليمني الإنساني YHF عبر المؤسسة وطواقمها وشبابها من  حملات رفع المخلفات الصلبة  وعمليات الرش الضبابي لمجابهة تفشي فيروس كورونا والحميات (حمى الضنك أو مايعرف بالمكرفس و الملاريا ) وهي الحميات التي بدأت تتزايد في المدينة وماجاورها منذ أيام إلى اليوم.
الشخصيات الإجتماعية والتربوية والمجتمعية وعدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والأهالي عبروا عن خالص الشكر والتقدير والإحترام والإمتنان والإعجاب بما قامت وتقوم مؤسسة شباب أبين من جهود هائلة وجبارة وبرامج توعوية وميدانية تصب في  خدمة  للمجتمع في الجوانب المذكورة مجابهة تفشي كورونا والحميات الأخرى  وغيرها  الكثير من الجوانب الأخرى التي نفذتها وتنفذها المؤسسة كما دعت هذه الشخصيات   قيادة المؤسسة وطواقمها إلى الإستمرارية  متمنيين للمؤسسة المجتمعية الرائدة مجتمعياً في أبين مزيداً من النجاحات والتوفيق
من/نايف زين

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