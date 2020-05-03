عدن الغد

شخصيات اجتماعية ومواطنون في جعار يدعون لاجتماع طارئ و عاجل لمجابهة الأمراض المنتشرة بالمدينة

3 مايو، 2020
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شخصيات اجتماعية ومواطنون في جعار يدعون لاجتماع طارئ و عاجل لمجابهة الأمراض المنتشرة بالمدينة

دعأ كلاً  من القائد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الأمني أبين وقائد  التدخل السريع  والعميد محمد جواس رئيس العمليات المشتركة  بمحافظة أبين  وعدداً كبيراً من  الشخصيات الإجتماعية في مديرية خنفر ومدينة جعار أبرزهم الحاج ياسر عسيري رئيس لجنة ابين الخدمية والشخصية الإجتماعية المعروفة في خنفر وأبين والشيخ فهد أبو العز رئيس شؤون مساجد خنفر والشيخ فتحي الصبيحي  والشخصية  الإجتماعية  الشيخ محمد منصور العولقي وغيرهم وكذا عدداً كبيراً من أبناء مدينة جعار كبرى مدن محافظة أبين دعوا في ظل  إرتفاع عدد المصابين بالحميات في جعار وماجاورها  إلى ضرورة عقد  إجتماع عاجل وطارئ يهدف إلى إتخاذ الإجراءات الإحترازية والحيطة وإتخاذ سبل الوقاية   من إنتشار وباء  المكرفس ومجابهة تفشي وباء  فيروس كورونا كوفيد 19 وحمى الضنك والملاريا.
 الحاج ياسر عسيري وفي تصريح له قال : لقد وصلتنا شكاوى وبلاغات من مواطنين بإتشار حالات مرضية  بين مواطني المدينة وماجاورها  وبكثرة  وبعدد غير طبيعي ويعتقد الجميع أنه المكرفس ونحن بدرونا سنسعى بتقديم مانقدر عليه من خلال:
أولاً  رفع مخلفات القمامة  من مدينة جعار وثانياً  معالجة طفح مياه المجاري و ثالثاً القيام بالرش الضبابي  للقضاء على البعوض وبيوضه حيث  تواصلت شخصياً  مع الأخ صلاح بالليل مدير مكتب  الصحة  خنفر وأبدأ إستعداده لتقديم المضخات والأدوية ونحن بدورنا سنوفر السيارات والمتطوعين ومادة الديزل وغير ذلك
ومن هذا المنبر ندعو  كل من يهمه الأمر إلى التواصل معنا والمساهمة وعلينا أن  نحط أيادينا بايادي  بعضنا البعض
كما سيكون هناك دور للقاده الشنيني وجواس في تنظيم الأسواق ومراقبة  أي حالات مرضية  قد تدخل الى جعار وحجزها في النقاط ثم نقلها للأماكن المخصصة  لذلك وفي هذا السياق  أبدأ الشيخ فهد أبو العز والشيخ الصبيحي وبن منصور إستعدادهم لتوفير المتطوعين وتوزيع المعقمات والنشرات الإرشادية  على المساجد والنزول الى المساجد لنشر التوعية  بين أئمة  المساجد.
وأختتم عسيري حديثه بالقول : يجب توحيد الجهود والطاقات والعمل بروح الفريق الواحد في ظل هذه الظروف العصيبة ومخاطر وتحديات إنتشار هذه الاوبئة سائلين الله عز وجل اللطف والسلامة للجميع.
* من نايف زين ناصر 

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عدن الغد

شخصيات اجتماعية ومواطنون في جعار يدعون لاجتماع طارئ و عاجل لمجابهة الأمراض المنتشرة بالمدينة

3 مايو، 2020
0
شخصيات اجتماعية ومواطنون في جعار يدعون لاجتماع طارئ و عاجل لمجابهة الأمراض المنتشرة بالمدينة

دعأ كلاً  من القائد عبدالرحمن الشنيني نائب قائد الحزام الأمني أبين وقائد  التدخل السريع  والعميد محمد جواس رئيس العمليات المشتركة  بمحافظة أبين  وعدداً كبيراً من  الشخصيات الإجتماعية في مديرية خنفر ومدينة جعار أبرزهم الحاج ياسر عسيري رئيس لجنة ابين الخدمية والشخصية الإجتماعية المعروفة في خنفر وأبين والشيخ فهد أبو العز رئيس شؤون مساجد خنفر والشيخ فتحي الصبيحي  والشخصية  الإجتماعية  الشيخ محمد منصور العولقي وغيرهم وكذا عدداً كبيراً من أبناء مدينة جعار كبرى مدن محافظة أبين دعوا في ظل  إرتفاع عدد المصابين بالحميات في جعار وماجاورها  إلى ضرورة عقد  إجتماع عاجل وطارئ يهدف إلى إتخاذ الإجراءات الإحترازية والحيطة وإتخاذ سبل الوقاية   من إنتشار وباء  المكرفس ومجابهة تفشي وباء  فيروس كورونا كوفيد 19 وحمى الضنك والملاريا.
 الحاج ياسر عسيري وفي تصريح له قال : لقد وصلتنا شكاوى وبلاغات من مواطنين بإتشار حالات مرضية  بين مواطني المدينة وماجاورها  وبكثرة  وبعدد غير طبيعي ويعتقد الجميع أنه المكرفس ونحن بدرونا سنسعى بتقديم مانقدر عليه من خلال:
أولاً  رفع مخلفات القمامة  من مدينة جعار وثانياً  معالجة طفح مياه المجاري و ثالثاً القيام بالرش الضبابي  للقضاء على البعوض وبيوضه حيث  تواصلت شخصياً  مع الأخ صلاح بالليل مدير مكتب  الصحة  خنفر وأبدأ إستعداده لتقديم المضخات والأدوية ونحن بدورنا سنوفر السيارات والمتطوعين ومادة الديزل وغير ذلك
ومن هذا المنبر ندعو  كل من يهمه الأمر إلى التواصل معنا والمساهمة وعلينا أن  نحط أيادينا بايادي  بعضنا البعض
كما سيكون هناك دور للقاده الشنيني وجواس في تنظيم الأسواق ومراقبة  أي حالات مرضية  قد تدخل الى جعار وحجزها في النقاط ثم نقلها للأماكن المخصصة  لذلك وفي هذا السياق  أبدأ الشيخ فهد أبو العز والشيخ الصبيحي وبن منصور إستعدادهم لتوفير المتطوعين وتوزيع المعقمات والنشرات الإرشادية  على المساجد والنزول الى المساجد لنشر التوعية  بين أئمة  المساجد.
وأختتم عسيري حديثه بالقول : يجب توحيد الجهود والطاقات والعمل بروح الفريق الواحد في ظل هذه الظروف العصيبة ومخاطر وتحديات إنتشار هذه الاوبئة سائلين الله عز وجل اللطف والسلامة للجميع.
* من نايف زين ناصر 

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الوسوم
اجتماعية الأمراض المنتشرة بالمدينة جعار شخصيات طارئ عاجل في لاجتماع لمجابهة ومواطنون يدعون

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