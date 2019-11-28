عدن الغد

شخصية اجتماعية تزور مدرسة الثورة بجعار وتقدم مبلغا ماليا

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 16 دقيقة
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شخصية اجتماعية تزور مدرسة الثورة بجعار وتقدم مبلغا ماليا

قام صباح اليوم الشخصية الاجتماعية و رجل البر والإحسان الحاج أحمد عبد عبدالله بزيارة سريعة الى مدرسة الثورة للبنات بمدينة جعار يرافقة الاستاذ رشيد حسن يسلم رئيس قسم الموارد البشرية بمكتب التربية خنفر .
وخلال الزيارة التقى بمديرة المدرسة الأستاذة ريمان عبدالله ناصر ووكيلة المدرسة الأستاذه انجيلا حيث طاف مع ادارة المدرسة بارجاء الفصول الدراسية واشاد بمستوى الانضباط واستمتع منهم الى شرحا مفصلا على الجهود المبذوله من قبل طاقم المدرسة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ بعض الانشطة وما تحتاج اليه المدرسة من نواقص في المعلمات في بعض التخصصات الدراسية.
وكما اشادت مديرة المدرسة بالجهود التي يبذلها مدير مكتب التربية بخنفر الاستاذ محمود سبعه في استمرارية العملية التعليمية بشكل جيد.
وفي ختام الزيارة قدم مبلغ مالي كدعم منه في تسيير انشطة وفعاليات المدرسة كما وعد بمواصلة هذا الدعم لتذليل كل الصعاب والعراقيل امامها.
*من ماجد أحمد مهدي

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اجتماعية الثورة بجعار تزور شخصية ماليا مبلغا مدرسة وتقدم
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عدن الغد

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