شخصية مؤثرة يتمكن من مغادرة صنعاء إلى عدن

أفادت مصادر مؤكدة ل كريتر سكاي أن العميد الركن محمد عبدالله الكميم عاقل وشيخ حارة سبأ في العاصمة صنعاء تمكن من الفرار الى العاصمة عدن .

واوضح المصدر تمكّن من مغادرة صنعاء للمناطق المحررة

بعد ملاحقاته لعدة أشهر من قِبل جماعة الحوثي التي تتهمه بتدبير محاولة انقلابية ضدها في صنعاء.

ولفت ان العميد الكميم نظرا للتأثير والمكانة الكبيرين الذي يحتلهما ظلت تلاحقه.

الجدير بالذكر أن الكميم شغل مديرعام مديرية الصافية السابق ومستشار امن العاصمة ورئيس لجنة متابعة الافراج عن المعتقلين السياسين لدى الحوثيين من أبناء الكميم وقبيلته.