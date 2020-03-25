شدد على إتخاذ الاحترازات وناشد التحالف والمنظمات الدولية .. البحسني يؤكد : حضرموت خالية من #كورونا



عدن تايم / خاص.

أكد محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، أن حضرموت خالية حتى الآن من فيروس كورونا ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهته أسوةً بما قامت به بقية دول العالم، ودعا المنظمات الدولية والتحالف العربي لدعم محافظة حضرموت ومساندتها في مواجهة مخاكر كورونا.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده البحسني اليوم الأربعاء بقيادات السلطة المحلية ومديري المديريات والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وحسب ما نشر مركز إعلام المحافظة، فقد أوضح البحسني أن : “سبب الانقطاعات للتيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين يعود إلى نفاذ الوقود وقد وصلت باخرة محروقات تكفي المحافظة لمدة ثلاثين يوماً تم شراؤها على نقفة السلطة المحلية.

وخلال كلمته دعا مكتب وزارة الصحة العامة والسكان إلى استكمال تجهيز المحاجر الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الأماكن التي تم تحديدها وسيتم القيام بنزولات تفتيشية لمواقع المحاجر للوقوف على مدى جاهزيتها خلال اليومين القادمين.

وأكد على أهمية التأهيل والتدريب المستمر للكادر الصحي والتمريضي للتعامل مع ظروف العمل في غرف الإنعاش والترصد والتشخيص لفيروس كورونا.

وحث البحسني المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمستشفيات الخاصة والأهلية والتجار ورجال الأعمال على القيام بدورهم الإنساني في مساعدة أبناء حضرموت.

كما جدد النداء لدول التحالف العربي بأن حضرموت اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدة والدعم للتغلب على جائحة فيروس كورونا والوقاية منه.

ووجه البحسني وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء والجهات المعنية لضرورة إقامة محجر تابع لمنفذ الوديعة البري من أجل استقبال المواطنين العالقين في المملكة العربية السعودية.

كما شدد المحافظ البحسني على مدير أمن ساحل حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمنع التجمعات في كافة أنحاء مدينة المكلا وضواحيها.

ودعا مكتب وزارة الأوقاف إلى الالتزام بما جاء في تعميم وزارة الأوقاف فيما يخص مكافحة فيروس كورونا ويحث وسائل الإعلام على تضافر الجهود وإجراء اللقاءات التوعوية من المخاطر ونشر الإرشادات والتعليمات التي تسهم في تثقيف المجتمع من فيروس كورونا، كما دعا المرافق الحكومية إلى تقليص الكادر الإداري بها والاكتفاء بالموظفين الأساسيين.

هذا وكان المحافظ البحسني قد أصدر بالأمس تعميم يقضي بمنع دخول القات إلى حضرموت، وشدد على الأجهزة الأمنية والعسكرية لتنفيذ قرار منع بيع القات ومنع إدخاله عبر المنافذ.

كما سبق ووجه كافة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بتخصيص عنبر من العنابر السكنية الخاصة بالأفراد للحجر الصحي للحالات المشتبه إصابتها بفايروس كورونا ضمن كل لواء أو وحدة عسكرية، وكذلك بتجهيز تلك العنابر بكل ما يلزم من معدات طبية ووقائية لاستقبال تلك الحالات، وفتح مراكز طبية وميدانية مصغرة في كل لواء ووحدة عسكرية، إضافة إلى مركز طبي ميداني مركزي.