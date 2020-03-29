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شراب انريتش مكمل غذائي حديد Enrich
شراب انريتش مكمل غذائي حديد Enrich من خلال موقع الاحلام , يحتوي شراب انريتش على مادة على عنصر الحديد الهام لتكوين خلايا الدم الحمراء وعلاج نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم وعلاج حالات فقر الدم .
تركيبة انريتش
- متوفر نقط بالفم تحتوي على 1 مل ما يعادل 20 نقطة على 50 مجم من الحديد .
- متوفر شراب يحتوى على 1 مل على 10 مجم من الحديد .
استخدام شراب ونقط انريتش
- يستخدم لعلاج نقص الحديد الكامن في الجسم .
- حالات فقر الدم الناتجة عن نقص الحديد في الجسم .
- علاج حالات الأنيميا .
- مكمل غذائي لزيادة كمية الحديد في الجسم .
جرعة شراب ونقط انريتش
- لعلاج حالات نقص الحديد الظاهر للأطفال من عمر عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 25 – 50 مجم في اليوم .
- لعلاج حالات نقص الحديد الظاهر من عمر 1 – 12 عام : يتم تناول جرعة بمعدل 50 – 100 مجم في اليوم .
- الجرعة لعلاج نقص الحديد الظاهر للبالغين والاطفال اكبر من 12 عام : يتم اخذ جرعة بمعدل 100 – 300 مجم في اليوم .
- لعلاج نقص الحديد الكامن للأطفال حتى عمر عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 15 – 25 مجم في اليوم .
- لعلاج نقص الحديد الكامن للأطفال من عمر عام وحتى 12 عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 25 – 50 مجم في اليوم .
- لعلاج نقص الحديد الكامن للبالغين والاطفال اكبر من 12 عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 50 – 100 مجم في اليوم .
- يتم تحديد الجرعة للأطفال حديثي الولادة بمعدل 2.5 – 5 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم ويستمر العلاج من 3 – 5 شهور .
ارشادات استخدام شراب ونقط انريتش
- يمكن تناول الجرعة مرة واحدة أو مقسمة على مدار اليوم .
- ينصح بتناول الجرعة بعد الأكل أو أثناء تناول الطعام .
- يمكن خلط النقط مع العصير أو الخضراوات أو الأغذية اللينة ما عدا اللبن .
- ينصح بعمل تحليل لنسبة الهيموجلوبين في الدم قبل تناول العقار .
- لعلاج نقص الحديد الكامن يستمر العلاج من شهر وحتى شهرين .
موانع استخدام شراب انريتش
- يحذر تناول شراب ونقط Enrich لمن يعانون من فقر دم ناتج عن نقص فيتامين ب12 .
- لا يوصف شراب انريتش لمن يعانون من فقر دم ناتج عن نقص حمض الفوليك في الجسم .
- لمن يعانون من مرض وراثي مرتبط بتخزين الحديد في انسجة الجسم تجنب استخدام العقار .
- لا يوصف دواء Enrich لمن يعانون من اضطرابات مرتبطة بالهيموجلوبين في الدم مثل فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا .
- لمن يعانون من قرحة هضمية نشطة أو قولون تقرحي أو التهاب في الأمعاء أو مرض كرون الابتعاد عن استخدام Enrich .
- لمن يعانون من فرط حساسية تجاه مكونات Enrich تجنب تناول العقار .
الاثار الجانبية لشراب انريتش
عند استخدام Enrich قد يصاحبه ظهور بعض المشاكل الصحية مثل :
- آلام في البطن .
- الاصابة بالاسهال او الامساك .
- الاستفراغ والغثيان .
- فقدان الشهية .
- خروج براز اسود اللون .
سعر شراب انريتش
- متوفر Enrich قطرة بالفم 30 مل سعر العبوة 20 جنية مصري .
- شراب Enrich بتركيز 100 مل سعر العبوة 21.75 جنيه مصري .
موقع الاحلام غير مسئول عن تناول شراب أو نقط انريتش بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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