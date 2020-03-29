شراب انريتش مكمل غذائي حديد Enrich من خلال موقع الاحلام , يحتوي شراب انريتش على مادة على عنصر الحديد الهام لتكوين خلايا الدم الحمراء وعلاج نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم وعلاج حالات فقر الدم .

تركيبة انريتش

متوفر نقط بالفم تحتوي على 1 مل ما يعادل 20 نقطة على 50 مجم من الحديد .

متوفر شراب يحتوى على 1 مل على 10 مجم من الحديد .

استخدام شراب ونقط انريتش

يستخدم لعلاج نقص الحديد الكامن في الجسم .

حالات فقر الدم الناتجة عن نقص الحديد في الجسم .

علاج حالات الأنيميا .

مكمل غذائي لزيادة كمية الحديد في الجسم .

جرعة شراب ونقط انريتش

لعلاج حالات نقص الحديد الظاهر للأطفال من عمر عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 25 – 50 مجم في اليوم .

: يتم أخذ جرعة بمعدل 25 – 50 مجم في اليوم . لعلاج حالات نقص الحديد الظاهر من عمر 1 – 12 عام : يتم تناول جرعة بمعدل 50 – 100 مجم في اليوم .

: يتم تناول جرعة بمعدل 50 – 100 مجم في اليوم . الجرعة لعلاج نقص الحديد الظاهر للبالغين والاطفال اكبر من 12 عام : يتم اخذ جرعة بمعدل 100 – 300 مجم في اليوم .

: يتم اخذ جرعة بمعدل 100 – 300 مجم في اليوم . لعلاج نقص الحديد الكامن للأطفال حتى عمر عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 15 – 25 مجم في اليوم .

: يتم أخذ جرعة بمعدل 15 – 25 مجم في اليوم . لعلاج نقص الحديد الكامن للأطفال من عمر عام وحتى 12 عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 25 – 50 مجم في اليوم .

يتم أخذ جرعة بمعدل 25 – 50 مجم في اليوم . لعلاج نقص الحديد الكامن للبالغين والاطفال اكبر من 12 عام : يتم أخذ جرعة بمعدل 50 – 100 مجم في اليوم .

يتم أخذ جرعة بمعدل 50 – 100 مجم في اليوم . يتم تحديد الجرعة للأطفال حديثي الولادة بمعدل 2.5 – 5 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم ويستمر العلاج من 3 – 5 شهور .

ارشادات استخدام شراب ونقط انريتش

يمكن تناول الجرعة مرة واحدة أو مقسمة على مدار اليوم .

ينصح بتناول الجرعة بعد الأكل أو أثناء تناول الطعام .

يمكن خلط النقط مع العصير أو الخضراوات أو الأغذية اللينة ما عدا اللبن .

ينصح بعمل تحليل لنسبة الهيموجلوبين في الدم قبل تناول العقار .

لعلاج نقص الحديد الكامن يستمر العلاج من شهر وحتى شهرين .

موانع استخدام شراب انريتش

يحذر تناول شراب ونقط Enrich لمن يعانون من فقر دم ناتج عن نقص فيتامين ب12 .

لمن يعانون من فقر دم ناتج عن نقص فيتامين ب12 . لا يوصف شراب انريتش لمن يعانون من فقر دم ناتج عن نقص حمض الفوليك في الجسم .

لمن يعانون من مرض وراثي مرتبط بتخزين الحديد في انسجة الجسم تجنب استخدام العقار .

لا يوصف دواء Enrich لمن يعانون من اضطرابات مرتبطة بالهيموجلوبين في الدم مثل فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا .

لمن يعانون من قرحة هضمية نشطة أو قولون تقرحي أو التهاب في الأمعاء أو مرض كرون الابتعاد عن استخدام Enrich .

لمن يعانون من فرط حساسية تجاه مكونات Enrich تجنب تناول العقار .

الاثار الجانبية لشراب انريتش

عند استخدام Enrich قد يصاحبه ظهور بعض المشاكل الصحية مثل :

آلام في البطن .

الاصابة بالاسهال او الامساك .

الاستفراغ والغثيان .

فقدان الشهية .

خروج براز اسود اللون .

سعر شراب انريتش

متوفر Enrich قطرة بالفم 30 مل سعر العبوة 20 جنية مصري .

شراب Enrich بتركيز 100 مل سعر العبوة 21.75 جنيه مصري .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول شراب أو نقط انريتش بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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