شراب بنتامكس طارد للبلغم pentamix من خلال موقع الاحلام , ينتمي دواء بنتامكس إلى مجموعة ادوية مكمل غذائي التي تعمل على علاج السعال وله فعالية كبيرة في طرد البلغم المتراكم الجهاز التنفسي .

خواص دواء بنتامكس

دواء pentamix له عديد من الخصائص الدوائية التي تساعد في علاج الانفلونزا والنزلات الشعبية ويحتوي على عديد من العناصر التي لها مفعول جيد في علاج التهابات الحلق والتي يتراكم عليها عديد من الفيروسات التي تصيب الإنسان مثل فيروس الأنفلونزا .

التركيبة الدوائية لشراب بنتامكس

يحتوي شراب بنتامكس pentamix على عديد من العناصر :

مستخلص نبات التليو .

خلاصة نبات الشمر .

خلاصة نبات الكافور .

خلاصة نبات الزعتر .

خلاصة أوراق الجوافة .

دواعي استعمال شراب بنتامكس

يستخدم لطرد البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي .

يساعد تناول بنتامكس pentamix في القضاء على السعال المصاحب لنزلات البرد المختلفة .

في القضاء على السعال المصاحب لنزلات البرد المختلفة . يستخدم في علاج التهابات الحلق .

يهدئ من تهيج غشاء الجهاز التنفسي .

يحسن من وظائف الجهاز التنفسي ويعمل على تطهير الجهاز التنفسي من الفيروسات والميكروبات التي تصاحب نزلات البرد .

يقلل من آلام السعال .

يساعد في علاج نزلات البرد الشديدة .

يقلل من السعال أثناء فترة الحمل والرضاعة .

الأعراض الجانبية لشراب بنتامكس

الشعور بالدوار والغثيان .

القئ .

قد يشعر المريض ببعض التهيج في الأمعاء .

الإصابة بالإسهال .

الاحساس بالتعب .

عدم وضوح الرؤية .

الإحساس بالنعاس والرغبة في النوم .

جفاف الفم .

التناول المفرط لشراب pentamix قد يؤدي إلى الاصابة بإدمان تناوله ولذلك لا يجب تناوله إلا تحت إشراف الطبيب المعالج .

يجب اخبار الطبيب المعالج عند حدوث أي مضاعفات أو أعراض جانبية تؤثر على صحة المريض .

جرعة شراب بنتامكس

الجرعة الإعتيادية للأطفال : ملعقة صغيرة 3 – 4 مرات يوميا .

: ملعقة صغيرة 3 – 4 مرات يوميا . الجرعة الإعتيادية للبالغين : ملعقة كبيرة 3 – 4 مرات يوميا .

: ملعقة كبيرة 3 – 4 مرات يوميا . يجب على المريض الالتزام بجرعة الدواء التي يحددها الطبيب المعالج .

إذا نسي المريض تناول الجرعة المسموح به لا يجب عليه زيادة الجرعة ولكن يتناول الجرعة المطلوبة فقط دون زيادة وفى نفس اللحظة دون تأخير .

يرجى الاستمرار في تناول شراب بنتامكس حتى الشعور بتحسن .

موانع استخدام شراب بنتامكس

يجب تجنب القيادة بعد تناول شراب بنتامكس لأنه يؤدي إلى الإحساس بالنعاس .

يجب إستشارة الطبيب المعالج قبل تناول شراب بنتامكس أثناء فترة الحمل أو الرضاعة .

لا يستخدم شراب نتامكس للرضع قبل عمر 6 أشهر إلا تحت إشراف الطبيب .

طريقة حفظ شراب بنتامكس

يحفظ في درجة حرارة الغرفة العادية بين درجتي حرارة 24 – 26 درجة مئوية .

يحفظ في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة .

يحفظ بعيدا عن الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة .

يحفظ في مكان بعيد عن متناول الأطفال .

سعر شراب بنتامكس

يتوفر في الأسواق المصرية بسعر 16.25 جنيه مصري للعبوة الواحدة .

موقع الأحلام غير مسئول عن تناول شراب بنتامكس بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلى

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