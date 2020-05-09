شرح معرفة اسم صاحب الخط الارضي بالرقم عبر موقع muhtwa.com، مازال للتليفون الأرضي أهمية لدى عدد كبير من الأشخاص في البيوت المصرية، حيث يفضل استخدامه لدى كبار السن وغيرهم ممن لا يفضلون استخدام الهواتف المحمولة، كما له استخدامات أخرى في الإتصال بشبكة الإنترنت التي أصبحت لا غنى عنها في عصرنا الحالي، وفيما يلي دعونا نتطرق معكم اليوم في الحديث حول توضيح معرفة اسم صاحب الخط الأرضي.

معرفة اسم صاحب الخط الأرضي

تحرص شركة المصرية للاتصالات على تطوير خدماتها بشكل مستمر حتى تنال ارضاء عملائها على أعلى مستوى، كما تهتم بمعرفة رغبات ومتطلبات العملاء والتي تشمل طريقة معرفة اسم صاحب الخط الأرضي من خلال رقم التليفون، وخاصة في حالة اتصال أرقام مجهولة الهوية بدون اسم وتقوم أحيانا بإزعاج الأشخاص، حيث يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة عن طريق ادخال الرقم، كما يمكن أيضا معرفة مكان المتصل.

أهمية استخدام التليفون الأرضي

على الرغم أن التليفون الأرضي لم يعد محل اهتمام عدد كبير من المستخدمين في إجراء الإتصالات للتواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء، إلا أنه يعد عامل مهم وضروري في الإتصال بشبكة الإنترنت، وبالتالي لا يمكن الإستغناء عنه في كافة البيوت، لذا يحتم علينا ضرورة دفع فواتير التليفون الأرضي للاستمتاع بخدمة الإنترنت والتي يمكن سدادها بطرق مختلفة وفرتها الشركة المصرية للإتصالات.

وجدير بالذكر يمكن لكافة العملاء شراء هاتف أرضي جديد من الشركة المصرية للإتصالات ، كما يمكن شراء كافة أنواع خطوط WE المطروحة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وتتيح الشركة للعملاء حرية نقل ملكية الهاتف بسهولة ويسر، كما أنها لا تتكلف سوى 25 جنيه فقط.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

تعد شركة المصرية للإتصالات واحدة من أكبر شركات المحمول في مصر والشرق الأوسط، لذا أتاحت خدمة معرفة الفواتير بسهولة ويسر عن طريق الدخول على الموقع الرسمي واتباع الخطوات التالية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

حرصا من الشركة المصرية للإتصالات على راحة العملاء، قامت بتقديم العديد من الطرق والوسائل التي تساعدهم على معرفة كل ما هو متاح من خلال الإنترنت بدلا من الإنتظار في الطوابير لساعات طويلة، وإليكم عبر هذه الخطوات كيفية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي باستخدام رقم الهاتف.

أولا يحتاج منك الأمر الدخول على الموقع الرسمي. بعد الدخول على الموقع ستظهر لك نوافذ متعددة عليك باختيار نافذة رقم التليفون. ادخل كود المحافظة في الخانة التي ستظهر أمامك. ثم ادخل رقم التليفون التي تريد الإستعلام عن فاتورته. وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة أظهر الفواتير وسوف تظهر لك على الفور. ويتيح للمستخدم خاصية الدفع عن طريق الأنترنت أو دفع الفاتورة عن طريق الذهاب لأقرب فرع للشركة.

الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي

تتيح شركة المصرية للاتصالات دفع فواتير التليفون الأرضى كل ثلاثة أشهر، كما يمكن دفع تلك الفواتير المستحقة من خلال الذهاب إلى مقر الشركة وكافة فروعها، كما يمكن سدادها عن طريق خدمة فورى، استخدام الموقع الإلكتروني سواء عن طريق رقم التليفون أو رقم الحساب، على أن تكون النتيجة واحدة وهي سداد قيمة الفواتير.

111 فاتورة التليفون

لم ننسى جميع زوار موقع muhtwa.com دور خدمة العملاء في الإستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، حيث يمكن بكل سهولة الإتصال على الخط الساخن 111 والاستفسار عن قيمة الفاتورة وكيفية سدادها وغيرها من المعلومات التي تريدها بسهولة ويسر، وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص بدلا من الطرق التي ذكرناها من قبل عند الضرورة لسداد قيمة الفاتورة.

خدمات التليفون الأرضي

يدعم التليفون الأرضي العديد من الخدمات التي يحتاجها العملاء، حيث يمكنك الإختيار منها وهى تشمل.

1- خدمة الانتظار

تعد خدمة الإنتظار واحدة من أهم الخدمات التي وفرتها المصرية للاتصالات وهى عبارة عن استقبال مكالمة أخرى أثناء إجراء المكالمة الحالية.

2- خدمة مكالمة من عدة أطراف

يمكن استخدام هذه الخدمة من خلال إجراء مكالمة تليفونية واحدة مع أكثر من شخص.

3- خاصية التتبع

تتمثل خاصية التتبع في سهولة الوصول إلى أي شخص وتتبعه عن طريق التليفون الأرضي أو الهاتف المحمول.

4- الخط الساخن

تتمثل في اجراء المكالمات الضرورية في حالة الطوارئ، حيث يمكن الإتصال بشكل اتوماتيكي بالقرم المحدد.

5- عدم الإزعاج

يمكن بسهولة ويسر التحكم في التليفون الأرضي عن طريق ايقاف استقبال أي مكالمة واردة إليك.

6- خدمة المنبه

تعد خدمة المنبة أيضا مهمة لعدد كبير من العملاء والتي تتمثل في استخدام التليفون كساعة للتنبيه.

ومن هنا توصلنا معكم إلى ختام حديثنا حول شرح معرفة اسم صاحب الخط الارضي بالرقم، حيث نتمنى أن نكون قدمنا لكم كل ما تبحثون عنه، وفي حال الإستفسار عن أى سؤال شاركونا أسئلتكم من خلال التعليق على المقال.