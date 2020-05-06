شرطة البساتين تقبض على عصابة مسلحة حاولت اغتيال مواطن بسوق الكراع

4 مايو / خاص



تمكنت شرطة البساتين مس الثلاثاء بقيادة المقدم مصلح الذرحاني من القبض على مجموعة مسلحة كانت تحاول اغتيال مواطن في سوق الكراع بالعاصمة عدن.

وقام المسلحون بمحاولة الاغتيال للمواطن فضل العني الصبيحي و فتحوا نيرانهم عليه وتم تبادل إطلاق النار معهم من قبل الأمن وحراسة السوق وأصيب المواطن الصبيحي نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.. كما تم إصابة أحد افراد العصابة المسلحة قبل هروبهم من الموقع .

وقامت قوات شرطة البساتين بقيادة الذرحاني على ملاحقة المجموعة المسلحة المكونة من 6 أشخاص وتم القبض عليهم في مستشفى البريهي بالعاصمة عدن.

ويذكر أن مركز شرطة البساتين تمكنت من الإطاحة بالعديد من الخارجين عن القانون والمخربين وقاطعي الطرق في المنطقة .

