شرطة القاهرة بالمنصورة تضبط كمية من الحشيش كانت في طريقها إلى السعودية

ضبطت شرطة القاهرة بمديرية المنصورة في عدن، أمس، كميات من الحشيش كانت في طريقها إلى السعودية.

وكانت المعلومات التي وصلت قد أكدت وجود حقيبة سفر متوسطة مشبوهة في أحد المكاتب التجارية كانت بطريقها إلى المملكة العربية السعودية، وبعد ورود المعلومات من التحريات التابعة لشرطة القاهرة تم النزول الفوري للمكتب من قبل أفراد البحث والتحري وتفتيش الحقيبة تم العثور على كميات كبيرة من الحشيش الأفغاني مخفي بطريقة ذكية في الجوانب الداخلية للحقيبة وقاعها، كما تحتوي على أنواع من البهارات والحلويات والحناء والجلجل والحلويات والكافور في الأعلى، وذلك بغرض التمويه ومنع التعرف عليها من قبل الكلاب البوليسية في المنافذ الحدودية مع السعودية.

ووجهت قيادة الشرطة تحرياتها بمتابعة ومعرفة هوية مالك الحقيبة وإلقاء القبض عليه.

وصرح مصدر مسؤول في شرطة القاهرة بأنهم قاموا صباح أمس بضبط شخص يدعى (هـ. ع. ا) يبلغ من العمر (30) عاما، وتبين أنه مالك الحقيبة.

وتحدث المصدر حول تفاصيل عملية الضبط والقبض على المشتبه به قائلا: “قام رجال البحث والتحريات بمراجعة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكتب التجاري للتعرف على من قام بإيداع الحقيبة وتم جمع المعلومات الأولية حول المشتبه به مالك الحقيبة من قبل أفراد البحث والتحري”.

واوضح المصدر أنه وبالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات بأمن عدن تم تحديد هوية ومكان المشتبه به في حي القاهرة، من ثم تم وضع كمين محكم قبل أن يتم تطويق موقع وجود المشتبه من قبل قوة قسم شرطة القاهرة وإلقاء القبض عليه وتحويله لعمل الإجراءات القانونية ورفع ملف القضية للنيابة المختصة.