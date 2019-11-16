شرطة القاهرة تقوم بحملة لإزالة العشوئيات بعدد من المديريات

بتعليمات صارمة من الاخ اللواء / شلال علي شائع مدير عام شرطة العاصمة عدن قامت شرطة القاهرة بقيادة الرائد / طارق الحاج مدير الشرطة صباح هذا اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 بحملة لازالة بعض العشوائيات و المعوقات لحركة السير في انحاء واسعة من م/ الشيخ عثمان و المنصورة و القاهرة

و لقد لاقت هذه الحملة تأييد كبير و استحسان من قبل المواطنين .

ويذكر ان شرطة القاهرة و منذ تولي مديرها الجديد الرائد طارق الحاج قبل عدة أشهر قد حققت الكثير من النجاحات منها تركيب كاميرات مراقبة في كثير من المواقع و المحلات و التي يتم اختيارها بدراسة امنية دقيقة للحد من الجريمة و لتسهيل الوصول الى الجناة في وقت قصير ، كذلك تقوم شرطة القاهرة بحملات متواصلة على تجار و مروجي المخدرات و الكثير من المخالفات الامنية

الجدير بالذكر ان الرائد الحاج و برغم بعض الظروف الصحية التي يعاني منها الا ان هذا الرجل مشهود له بالكفاءة و الصرامة و النشاط ، حيث يقوم بمباشرة واجبه اليومي في مقر الشرطة منذو الصباح و حتى بعد منتصف الليل دون كلل او ملل . تحياتنا و احترامنا للاخ طارق الحاج و امثال طارق الحاج .

من/سالم اليزيدي