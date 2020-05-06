شرطة القاهرة .. تنشر بيان حول محاولة إقتحامها وحصار مقرها من قبل قوات هدار الشوحطي

أصدرت شرطة القاهرة بالعاصمة عدن بيانا توضيحيا حول قيام مجموعة قوة أمنية تتبع هدار الشوحطي على حصار قسم شرطة القاهرة ومحاولة اقتحام مقر الشرطة امس الإثنين.

وقالت الشرطة في بيان لها

في تمام الثامنة ونصف مساء قامت مجموعه مسلحه عددها 12 اطقم وحوالي 30 فرد وعربة مدرعة تابعين للواء الرابع دعم واسناد والتابع لقايدهم هدار الشوحطي ..

حيت قامت هذا القوة بحصار شرطه القاهرة وحصارها من جميع الاتجاهات وإغلاق كل الطرق المؤديه اليها ومحاولة إقتحامها

والسبب هو أن إحدي المواطنين ذهب لعلاج ابنه في أحد المستشفيات القريبة من القسم ورفض هذا المستشفي إستقبال ابنه المريض والذي كانت في حاله سيئ جدا فدفع هذا الرفض المواطن لذهاب لقسم شرطة القاهرة وتقديم بلاغ رسمي وشكوى ووفق الإجراءات القانونية قوة تم إعطاء امر لطقم يتبع قسم شرطة القاهرة بذهاب والتأكد من الموضوع واذا فور وصول الطقم تفاجاة باستعداد حراس امن المستشفي ومعهم أسلحة ولم يكتفي مالك المستشفي بذلك بل قام باستدعاء قوات امنية تتبع هدار الشوحطي وقامت محاصرة القسم ومنع الخروج والدخول وتأكد قسم شرطة القاهرة انها ممارسة اقصي ضبط النفس والحكمة والتعامل الجيد مع الموقف وعدم التهور حفظا للدماء والارواح وشق الصف الجنوبي ..

ماقام به اللواء الرابع دعم واسناد من التهجم علئ الشرطه القاهرة هو الثاني من نوعة بعد اقتحام وحجز عدد من افراد شرطة كابوتا

وقد أكدت شرطة القاهرة بأن هذه التصرفات لاتمت باي صلهابدا لا من قريب ولا من بعيد من قوات الدعم والاسناد بشكل عام.