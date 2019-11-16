4 مايو

شرطة القاهرة تنفذ حملة امنية لازالة العشوائيات ومعوقات حركة السير

4 مايو 4 مايو منذ 6 دقائق
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اخبار وتقارير


السبت – 16 نوفمبر 2019 – الساعة 06:24 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص

بتعليمات صارمة من الاخ اللواء / شلال علي شائع مدير عام شرطة العاصمة عدن قامت شرطة القاهرة بقيادة الرائد / طارق الحاج مدير الشرطة صباح هذا اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 بحملة لازالة بعض العشوائيات و المعوقات لحركة السير في انحاء واسعة من م/ الشيخ عثمان و المنصورة و القاهرة .
و لاقت هذه الحملة تأييد كبير و استحسان من قبل المواطنين ، يذكر ان شرطة القاهرة و منذو تولي مديرها الجديد الرائد طارق الحاج قبل عدة أشهر قد حققت الكثر من النجاحات منها تركيب كاميرات مراقبة في كثير من المواقع و المحلات و التي يتم اختيارها بدراسة امنية دقيقة للحد من الجريمة و لتسهيل الوصول الى الجناة في وقت قصير .
كذلك تقوم شرطة القاهرة بحملات متواصلة على تجار و مروجي المخدرات و الكثير من المخالفات الامنية .
الجدير بالذكر ان الرائد الحاج و برغم بعض الظروف الصحية التي يعاني منها الا ان هذا الرجل مشهود له بالكفاءة و الصرامة و النشاط ، حيث يقوم بمباشرة واجبه اليومي في مقر الشرطة منذو الصباح و حتى بعد منتصف الليل دون كلل او ملل .

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السير العشوائيات القاهرة امنية تنفذ حركة حملة شرطة لازالة ومعوقات
4 مايو

4 مايو

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