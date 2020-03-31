كريتر سكاي

شرطة المعلا تنفذ حملة امنية في خورمكسر

31 مارس، 2020
0

(كريتر سكاي):خاص

اثارت حملة امنية قامت بها شرطة مديرية المعلا في مديرية خورمكسر جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي. 

وقال ناشطون:ان حملة امنية اغلقت محلات تجارية وفرضت غرامات على المخالفين.

 واشار ناصر عباد مدير شرطة خورمكسر الاسبق بالقول ان الحملة قام بها  نائب مدير شرطة المعلا.

واضاف ان هذه الحملة تعد مخالفة للقانون لكونها تدخل في شؤون مديرية غير اختصاصها.

وواختتم بالقول ماحدث  اصلا  فوضى واختلال امني حتى شرطه خورمكسر اتواصلت بقايدها ماعنده علم.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
المعلا امنية تنفذ حملة خورمكسر شرطة في

إقرا أيضا

Photo of اندلاع حريق في مستشفى الريادة ب عدن

اندلاع حريق في مستشفى الريادة ب عدن

31 مارس، 2020
Photo of قاضي يتعرض للتهديد في تعز

قاضي يتعرض للتهديد في تعز

31 مارس، 2020
Photo of نفذنا حملة ضد المعاهد الخاصة في المنصورة .. لهذا السبب

نفذنا حملة ضد المعاهد الخاصة في المنصورة .. لهذا السبب

31 مارس، 2020
Photo of نيابة استئناف عدن توجه مذكر لمدير مستشفى الصداقة حول وفاة الطفلة جواهر

نيابة استئناف عدن توجه مذكر لمدير مستشفى الصداقة حول وفاة الطفلة جواهر

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق