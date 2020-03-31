شرطة المعلا تنفذ حملة امنية في خورمكسر

اثارت حملة امنية قامت بها شرطة مديرية المعلا في مديرية خورمكسر جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون:ان حملة امنية اغلقت محلات تجارية وفرضت غرامات على المخالفين.

واشار ناصر عباد مدير شرطة خورمكسر الاسبق بالقول ان الحملة قام بها نائب مدير شرطة المعلا.

واضاف ان هذه الحملة تعد مخالفة للقانون لكونها تدخل في شؤون مديرية غير اختصاصها.

وواختتم بالقول ماحدث اصلا فوضى واختلال امني حتى شرطه خورمكسر اتواصلت بقايدها ماعنده علم.