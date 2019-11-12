شرطة المهرة تنفي سحب أطقم عسكرية مقدمة من التحالف

«الأيام» غرفة الأخبار

أصدرت قيادة الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة، ممثلة بالعميد محسن مرصع الكازمي، قائد الشرطة العسكرية، بيـاناً حول الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية، حول سحب التحالف العربي الأطقم والمدرعات التي كانت بحوزة قوات الشرطة العسكرية، التي قدمتها دول التحالف العربي دعماً لتثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب بمحافظة المهرة.

واستنكر البيان اتهام شرطة المهرة بالولاء لحزب الإصلاح اليمني، مؤكداً الولاء للحكومة اليمنية، وتأييدها لدول التحالف العربي.

وجاء في البيان: “قيادة الشرطة العسكرية بالمهرة تدين وتستنكر تلك المواقع والصحف الإخبارية التي نشرت تلك الأخبار الكاذبة التي زعمت أن التحالف العربي سحب الأطقم والمدرعات التي قدمتها السعودية للشرطة العسكرية”.

كما أشار البيان إلى أنه ليس هناك خلافات مع الأشقاء في دول التحالف العربي، موضحاً أن الغرض من نشر هذه الأخبار هو التشويه والتحريض ضد التحالف العربي، وخصوصاً مملكة الحزم، وكذلك الشرطة العسكرية بالمهرة.

واختتم البيان: “إن قوات الشرطة العسكرية مسنودة بالقوات المشتركة أفشلت الكثير من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف محافظة المهرة، خلال الأشهر الماضية، وقواتنا تتلقى أوامرها من الرئيس ودول التحالف العربي”.



