شرطة كابوتا بمنصورة #عدن تضبط كمية من مادة الإسبرت بأحد الأحواش بالمنطقة

ضبطت شرطة كابوتا بمديرية المنصورة محافظة عدن ، كمية كبيرة من مادة الأسبرت المعقم ، في أحد الأحواش بالمنطقة .

وقال مدير شرطة كابوتا ، العقيد علي منصور الجرادي ، أنه وبعد عمليات تحر وجمع المعلومات قام بها ضباط وأفراد الشرطة تم مداهمة أحد الأحواش في المنطقة ، مشيراً إلى أن قوات الشرطة ضبطت لدى مداهتمها للحوش ” 28 ” دبة من مادة الإسبرت المعقم ، سعة ” 30 ” لتر للدبة الواحدة .

ولفت العقيد الجرادي ، إلى أنه تم التحفظ على مادة الإسبرت وتحريزها تمهيداً لإرفاقها بمحضر القضية ، فيما باشر قسم البحث الجنائي بالتحقيق مع مالك الحوش ، وجمع المعلومات بمحاضر الإستدلالات لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه .

وأكد مدير شرطة كابوتا ، العقيد منصور الجرادي ، بأن الأجهزة لن تتهاون مع كل من يساعد في إنتشار هذه الآفة التي تشكل خطراً بالغاً على المجتمع ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع أفراد الشرطة والإبلاغ عن أي حالة مشتبهة ، بإعتبار المجتمع شريكاً أساسياً في تحقيق الأمن والسكينة العامة والقضاء على هذه الآفات الخطيرة .

فيما أشاد مدير عام مديرية المنصورة – رئيس اللجنة الأمنية بالمديرية – محمد عمر البري ، باليقظة الأمنية العالية التي يتمتع بها ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة كابوتا ، في ضبط هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا ، وما يحققونه من نجاحات مستمرة في ضبط الممنوعات وتحقيق الأمن والإستقرار والسكينة العامة ، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود الأمنية في ضبط العديد من القضايا بمختلف أنواعها والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل .

وتستقبل مستشفيات محافظة عدن ، عدد من الحالات المصابة بتسمم نتيجة شرب الكحول بمادة الإسبرت المعقم الذي يتم تحويله إلى مخدر ، مما يؤدي للبعض إلى الوفاة .

ويستخدم ” الإسبرت ” في تنظيف الجروح ، ويتم تعديله ببعض المواد ليتحول إلى كحول يذهب العقل وينهي الأجهزة الداخلية لمتناوليه .

*من محمد القادري