شرطة كابوتا .. تنشر بيان حول إقتحام مقرها من قبل قوات هدار الشوحطي

أصدرت شرطة كابوتا بالعاصمة عدن بيانا توضيحيا حول قيام مجموعة مسلحة على اقتحام مقر الشرطة امس الاحد.

وقالت الشرطة في بيان لها ينشره كريتر سكاي كما جاء:

في تمام الساعه الخامسه ونصف مساء قامت مجموعه مسلحه عددها عشره اطقم وحوالي 30 فرد تابعين للواء الرابع دعم واسناد والتابع لقايدهم المدعو هدار الشوحطي ..

قامت بمداهمه شرطه كابوتا وحصارها من جميع الاتجاهات واحتجاز 4 جنود امن ..

بينما خرجنا نحن ضباط وافراد شرطه كابوتا في الطقمين التابعين للشرطه لتنفيذ مهمام ومتابعه قضايا جنائيه ..

قفد استغلوا فتره غياب قوه شرطه كابوتا وقاموا بالغدر بمداهمه الشرطه واحتجاز 4 جنود من الشرطه

واحد ضابط خدمه مناوب والبقيه عسكر لحراسه البوابه والسجناء الموجودين داخل الشرطه ..

ماقام به اللواء الرابع دعم واسناد من التهجم علئ الشرطه علئ خلفيه قيام الشرطه بالقاء القبض علئ المدعو/ سيف محسن قاسم اليافعي

والذي قام بسرقه طقم تابع لالويه العمالقه وبيعه في الساحل الغربي ..

وتم بيع الطقم لاحد المواطنين من الممداره وقامت عمليات اداراه الامن في عدن بتعميم البلاغ علي جميع الشرط في عدن وقد قامت شرطه الممداره باحتجاز المواطن والطقم المسروق ..

وشرطه كابوتا بدورها تحركت وقامت بالغاء القبض علئ المتهم في فتره وجيزه …

ماقام به اللواء الرابع دعم واسناد يعد عمل مليشيات وبلاطجه وعصابات وليس عمل حماه وطن ورجال دوله ..

فاذا كان هذا عملهم وشغلهم فأننا نؤكد للجميع بأننا ضدهم وضد هذه التصرفات الغبيه التي لاتمت باي صله ابدا لابطال قوات الدعم والاسناد بشكل عام …

بلعكس هم بهذه اعمالهم يقومون بتشويه مجلسنا الانتقالي وتفريق وحده الصف الجنوبي ويعكسون نظره سيئه للناس عن اهداف مجلسنا الانتقالي في استعاده وقيام دوله الجنوب العربي …….

ونحملهم كامل المسؤليه في حصول اي شئ لجنود شرطه كابوتا الاربعه المحتجزين من قبلهم …

واخيرا :

نؤكد للجميع بأن الرد سيكون قوي ومؤلم

ولانأمت أعين الجبناء …

للنشر والتعميم ..

شرطه كابوتا

م/عدن