شرف الحد بيافع تشهد حفل تدشين التعليم الالكتروني بمدستين القادسية وسعد بن معاذ

في نموذج فريد لتطور التعليم، وتزامنا مع التطور التكنلوجي والعلمي، شهدت قرية الشرف بمديرية الحد بيافع بمحافظة لحج، حفلا كبيرا بمناسبة تدشين التعليم الالكتروني في مدرستي معاذ بن جبل للبنين والقادسية للبنات، وذلك بدعم رجل الاعمال والخير الشيخ قاسم الشرفي الذي يولي التعليم اهتمام ودعم كبيرين.

وجاء التدشين بالتزامن مع احتفالات شعب الجنوب بالذكرى 52 لعيد الاستقلال الجنوبي الاول 30 من نوفمبر المجيد، وللاهتمام الكبير الذي يوليه الشيخ الشرفي لنهوض ودعم التعليم.

وخلال الحفل الكبير الذي شهدته الشرف بيافع، شهد التدشين أجواء أمتزجت نسائمه بروح المحبه والفرح والسرور، وتحت سماء منطقة قرية الشرف تشكلت اللوحة الجميلة على ارضها موردة بجمال الابداع والتطور التكنلوجي الذي تشهده لأول مرة قرى في يافع.

وبدأ الحفل الكريم بتلاوة ايات عطره من القرآن الكريم، تلاها الطالب “محمد العبادي” ثم الحديث الشريف الذي القاه الطالب “نبيل صالح ناصر ” . وبعد ذلك وقف الحاضرون جميعاً للاستماع للنشيد الوطني.

وقدم الحفل الاستاذ “أنير غانم” والذي استهله بالحمد والثناء لله وترحيبه بالضيوف الكرام وافتتاح بفقرات الحفل، الذي بدأه راعي الحفل وقائده مدير المدرسه “الاستاذ محمد علي عوض الشرفي” لإلقاء كلمته والتي استهلها بالحمد والثناء لله ثم الترحيب بالضيوف الكرام كلاً باسمه وصفته من تربويون ومعلومون ووجهاء وشخصيات اجتماعية وقاده عسكريون ومناضلون واولياء الامور ووجهاء وشخصيات اجتماعيه .

ووجه الاستاذ محمد علي في كلمته جزيل الشكر للشيخ قاسم عبدالرحمن الشرفي على دعمه السخي والمستمر وتوفيره اجهزة الحاسوب وتقوية المنظومات الشمسية، وتوفير السبورات والطابعات بكلا المدرستين، وكان ذلك بتكلفه مالية قدرها سته مليون ريال يمني.

كما قدم شكره وتقديره على دفعه مرتبات المعلمين والمعلمات المتعاقدين وتوفير احتياجات العزب وشراء جوائز للطلاب والطالبات المتفوقين نهاية كل عام دراسي.

وختم كلمته بشكره للجهود المبذولة من قبل المعلمين وكل من بذل جهده لانجاح هذا الحفل.

وفي الحفل ايضا، القى الاستاذ “أيمن الفارعي” كلمة المعلمين. والتي نالت استحسان الجميع، ثم تلتها كلمة الطلاب القاها بالنيابه عنهم الطالب “احمد علي القرادي” والذي عبر فيها عن شكره للشيخ قاسم الشرفي على دعمه وإهتمامه برفع مستوياتهم التعليمية وتوفير لهم اجهزة الحاسوب والمستلزمات التعليمية ودعم التعليم بكل المتطلبات. كما قدم شكره لمدير المدرسة الاستاذ محمد علي عوض الشرفي على دوره وجهوده المبذولة لاجل التهوض بالتعليم والاهتمام بالطلاب.

وشهد الحفل فقرة الشعر، حيث القى “الاستاذ رؤوف ” قصيدة وطنية نالت اعجاب وحماس الحاضرين.

وفي نفس السياق، كان للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية الحد حضوره، حيث القى المناضل “احمد محمد التومي” رئيس القياده المحليه للمجلس الانتقالي في المديرية والذي دعا فيها ابنائه الطلاب الى الجد والاجتهاد والاستفاده من تعلم الحاسوب كونهم ثمرة المستقبل لهذا الوطن وشكر كل الجهود المبذوله لانجاح العمليه التعليميه، مقدما جل تقديره للشيخ قاسم الشرفي.

من جانبه القى رئيس القياده المحلية للمجلس الانتقالي بمركز الشرف ووادي دان الاخ ” احمد العروسي” عكلمة مرحباً بكل الحاضرين شاكراً الشيخ قاسم عبد الرحمن على دعمه مهنئاً الطلاب والطالبات على ادخال التعليم الالكتروني لهم، ومهنئا كذلك الشعب الجنوبي بعيد 30 من نوفمبر المجيد، كما القى ابيات من الشعر نالت استحسان كل الحضور .

وفي الحفل القى مدير التربية الاستاذ “سالم عباد” كلمته والذي وجه فيها شكره لإدارة المدرسة وللشيخ قاسم الشرفي داعياً رجال المال ان يحذوا حذو هذا الرجل. مشيدا ايضاً في كلمته ان هاتين المدرستان تعدان من المدارس الثانية بعد ثانوية السنيدي في ادخال التعليم الالكتروني.

وبعد ذلك ألقى الاستاذ “أمين يحيى الحالمي” مدير إدارة التعليم الالكتروني للادارة العامة لحج كلمته والتي عبر فيها عن شكره للشيخ الداعم قاسم الشرفي الذي قام بادخال التعليم الالكتروني للمدرستين.

كما وجه شكره وتقديره لادارة المدرسة وهيئة التدريس على جهودهم وعملهم بروح الفريق الواحد لانجاح هذا الحفل، وكذا شكره لادارة مكتب التربية بكل اقسامها.

وفي نهاية الحفل، قام كل من الاخوة “أمين يحيى الحالمي واحمد محمد التومي سالم عباد صالح واحمد العروسي” بقص شريط افتتاح قاعة الحاسوب بمدرسة سعذ بن معاذ،ثم انتقلوا الى افتتاح قاعة التعليم الالكتروني بمدرسة القادسية للبنات.

* تقرير: اللجنة الاعلاميه بالمدرستين عنهم الاستاذ عبود الحنكاسي.

* تصوير: صالح بيبك.