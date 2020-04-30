شركة الاخوين لخدمات النفط والغاز تعزي بوفاة فقيد الوطن حسين الحماطي .

بعثت شركة الاخوين لخدمات النفط والغاز محافظة ابين برقية عزاء ومواساة لاولاد واسرة فقيد الوطن الشيخ حسين ناصر الحماطي مدير عام كهرباء الريف محافظة ابين .

جاء فيها :

ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ حسين ناصر الحماطي مدير عام كهرباء الريف محافظة ابين في جمهورية الهند بعد صراع مع المرض. وبهذا المصاب الأليم نسأل المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمه والمغفره ، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ، آنا لله وإنا اليه راجعون .

الشيخ ناصر مهدي احمد مهدي .المدير العام لشركة الاخوين لخدمات النفط والغاز

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